Złoty pod kreską. Ceny funta i franka wystrzeliły, dolar też w górę

To prawdziwe tąpnięcie na rynku walut. Środowe kursy czterech głównych walut wyraźnie idą w górę, co oznacza osłabienie złotego. Drożeją dolar, euro, frank i funt. Ten ostatni to dzisiejszy król zwyżek.

Cena brytyjskiej waluty wprost wystrzeliła – jej wzrost to aż 2,35 gr na jednym funcie.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6080 zł wobec 3,5970 zł we wtorek. To wzrost o 0,0110 zł, czyli 1,10 gr. Amerykańska waluta wyraźnie zyskuje wobec złotego, odrabiając wcześniejsze spadki.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2408 zł wobec 4,2320 zł we wtorek. Oznacza to wzrost o 0,0088 zł, czyli 0,88 gr. Wspólna waluta umacnia się względem złotego, notując wyraźniejsze odbicie po wcześniejszej minimalnej korekcie.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski jest dziś notowany na poziomie 4,6254 zł, podczas gdy we wtorek kosztował 4,6098 zł. To wzrost o 0,0156 zł, czyli 1,56 gr. Frank również wyraźnie się umacnia, choć jego ruch jest mniejszy niż w przypadku funta.

Funt szterling (GBP)

Funt szterling kosztuje dziś 4,8809 zł wobec 4,8574 zł we wtorek. To wzrost o 0,0235 zł, czyli 2,35 gr. Brytyjska waluta notuje największy wzrost dnia i wyraźnie wybija się na tle pozostałych walut. Czy przekroczy cenę 5 zł za funta? Najbliższe dni pokażą, czy to chwilowy skok, czy dłuższy trend wzrostowy.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +1,10 gr (z 3,5970 zł do 3,6080 zł)

EUR: +0,88 gr (z 4,2320 zł do 4,2408 zł)

CHF: +1,56 gr (z 4,6098 zł do 4,6254 zł)

GBP: +2,35 gr (z 4,8574 zł do 4,8809 zł)

Notowania z 22 kwietnia 2026 r.

Kursy walut w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 21 kwietnia

dolar – 3,5970 zł

euro – 4,2320 zł

frank szwajcarski – 4,6098 zł

funt szterling – 4,8574 zł

Kursy walut – poniedziałek, 20 kwietnia

dolar – 3,6005 zł

euro – 4,2346 zł

frank szwajcarski – 4,6043 zł

funt szterling – 4,8598 zł

Czytaj też:

Złoty dawno nie był taki mocny. Najbardziej spadła cena dolara

Kursy walut w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 17 kwietnia

dolar – 3,5912 zł

euro – 4,2355 zł

frank szwajcarski – 4,5911 zł

funt szterling – 4,8592 zł

Kursy walut – czwartek, 16 kwietnia

dolar – 3,5983 zł

euro – 4,2411 zł

frank szwajcarski – 4,5989 zł

funt szterling – 4,8759 zł

Kursy walut – środa, 15 kwietnia

dolar – 3,5939 zł

euro – 4,2370 zł

frank szwajcarski – 4,6024 zł

funt szterling – 4,8749 zł

Kursy walut – wtorek, 14 kwietnia

dolar – 3,6015 zł

euro – 4,2436 zł

frank szwajcarski – 4,6136 zł

funt szterling – 4,8757 zł

Kursy walut – poniedziałek, 13 kwietnia

dolar – 3,6374 zł

euro – 4,2507 zł

frank szwajcarski – 4,6021 zł

funt szterling – 4,8845 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

Czytaj też:

Tylu Polaków zainwestowało w kryptowaluty. Kwoty robią wrażenie