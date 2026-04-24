Złoty w coraz lepszej kondycji. Tanieją frank, funt i dolar

To wyraźne odbicie złotego. Piątkowe notowania pokazują spadki wszystkich głównych walut, co oznacza umocnienie polskiej waluty na finiszu tygodnia. Tanieją dolar, euro, frank i funt, a największą korektę notuje dziś frank szwajcarski.
To właśnie on jest „liderem spadków” – jego kurs obniża się o 1,48 gr na 1 franku.
Analiza dnia na rynku walut
Dolar amerykański (USD)
Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6294 zł wobec 3,6321 zł w czwartek. To spadek o 0,0027 zł, czyli 0,27 gr. Amerykańska waluta lekko traci, oddając część wcześniejszych wzrostów.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,2428 zł wobec 4,2501 zł w czwartek. Oznacza to spadek o 0,0073 zł, czyli 0,73 gr. Wspólna waluta wyraźniej się cofa, wpisując się w trend umacniania złotego.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski jest dziś notowany na poziomie 4,6170 zł, podczas gdy w czwartek kosztował 4,6318 zł. To spadek o 0,0148 zł, czyli 1,48 gr. Frank traci najwięcej spośród głównych walut.
Funt szterling (GBP)
Funt szterling kosztuje dziś 4,8911 zł wobec 4,9046 zł w czwartek. To spadek o 0,0135 zł, czyli 1,35 gr. Brytyjska waluta również wyraźnie tanieje i oddala się od poziomu 5 zł.
Podsumowanie dnia na rynku walut
Notowania z 24 kwietnia 2026 r.
Kursy walut – piątek, 24 kwietnia
- dolar – 3,6294 zł
- euro – 4,2428 zł
- frank szwajcarski – 4,6170 zł
- funt szterling – 4,8911 zł
Kursy walut w tym tygodniu
Kursy walut – czwartek, 23 kwietnia
- dolar – 3,6321 zł
- euro – 4,2501 zł
- frank szwajcarski – 4,6318 zł
- funt szterling – 4,9046 zł
Kursy walut – środa, 22 kwietnia
- dolar – 3,6080 zł
- euro – 4,2408 zł
- frank szwajcarski – 4,6254 zł
- funt szterling – 4,8809 zł
Kursy walut – wtorek, 21 kwietnia
- dolar – 3,5970 zł
- euro – 4,2320 zł
- frank szwajcarski – 4,6098 zł
- funt szterling – 4,8574 zł
Kursy walut – poniedziałek, 20 kwietnia
- dolar – 3,6005 zł
- euro – 4,2346 zł
- frank szwajcarski – 4,6043 zł
- funt szterling – 4,8598 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
