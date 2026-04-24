Złoty w coraz lepszej kondycji. Tanieją frank, funt i dolar

To wyraźne odbicie złotego. Piątkowe notowania pokazują spadki wszystkich głównych walut, co oznacza umocnienie polskiej waluty na finiszu tygodnia. Tanieją dolar, euro, frank i funt, a największą korektę notuje dziś frank szwajcarski.

To właśnie on jest „liderem spadków” – jego kurs obniża się o 1,48 gr na 1 franku.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6294 zł wobec 3,6321 zł w czwartek. To spadek o 0,0027 zł, czyli 0,27 gr. Amerykańska waluta lekko traci, oddając część wcześniejszych wzrostów.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2428 zł wobec 4,2501 zł w czwartek. Oznacza to spadek o 0,0073 zł, czyli 0,73 gr. Wspólna waluta wyraźniej się cofa, wpisując się w trend umacniania złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski jest dziś notowany na poziomie 4,6170 zł, podczas gdy w czwartek kosztował 4,6318 zł. To spadek o 0,0148 zł, czyli 1,48 gr. Frank traci najwięcej spośród głównych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt szterling kosztuje dziś 4,8911 zł wobec 4,9046 zł w czwartek. To spadek o 0,0135 zł, czyli 1,35 gr. Brytyjska waluta również wyraźnie tanieje i oddala się od poziomu 5 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

Notowania z 24 kwietnia 2026 r.

Czytaj też:

Domański o aferze Zondacrypto: Najbardziej martwi mnie jeden wątek

Kursy walut w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 23 kwietnia

dolar – 3,6321 zł

euro – 4,2501 zł

frank szwajcarski – 4,6318 zł

funt szterling – 4,9046 zł

Kursy walut – środa, 22 kwietnia

dolar – 3,6080 zł

euro – 4,2408 zł

frank szwajcarski – 4,6254 zł

funt szterling – 4,8809 zł

Kursy walut – wtorek, 21 kwietnia

dolar – 3,5970 zł

euro – 4,2320 zł

frank szwajcarski – 4,6098 zł

funt szterling – 4,8574 zł

Kursy walut – poniedziałek, 20 kwietnia

dolar – 3,6005 zł

euro – 4,2346 zł

frank szwajcarski – 4,6043 zł

funt szterling – 4,8598 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

Czytaj też:

Kryptowaluta sposobem na wielką emeryturę? Oto, co mówi ekspert