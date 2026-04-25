Złoty traci grunt. Ceny dolara, funta i franka poszybowały

Ten tydzień zdecydowanie nie należał do najlepszych dla polskiej waluty. Złoty wyraźnie osłabł wobec wszystkich głównych walut. Nawet piątkowe odbicie nie pomogło polskiej walucie.

Największe umocnienie w tym tygodniu notuje funt brytyjski – cena 1 funta wzrosła o ponad 3 gr. Wyraźnie zyskuje również dolar amerykański, który podrożał o blisko 3 gr w ciągu tygodnia.

W mniejszym stopniu umacnia się frank szwajcarski, choć również kończy tydzień na plusie. Najsłabsze zmiany widać w przypadku euro – jego wzrost jest najmniej dynamiczny spośród analizowanych walut, ale wspólna waluta także drożeje.

Analiza tygodnia (20–24 kwietnia 2026)

Dolar amerykański (USD) – spory wzrost

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,6005 zł (poniedziałek), a zakończył na 3,6294 zł (piątek). W ciągu tygodnia systematycznie zyskiwał, mimo niewielkich wahań w środku okresu. Łącznie USD zdrożał o 2,89 gr, co czyni go jedną z mocniej umacniających się walut w tym zestawieniu.

Euro (EUR) – stabilny, ale lekko w górę

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2346 zł, a w piątek 4,2428 zł. W trakcie tygodnia notowano niewielkie wahania, jednak bilans pozostaje dodatni. EUR zakończyło tydzień wzrostem o 0,82 gr, co wskazuje na relatywnie spokojny, ale dodatni trend.

Frank szwajcarski (CHF) – umiarkowany wzrost

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6043 zł, a zakończył na 4,6170 zł. Wahania w trakcie tygodnia były niewielkie, a kierunek wzrostowy utrzymywał się stopniowo. W skali tygodnia CHF zyskał 1,27 gr, plasując się w środku stawki pod względem dynamiki zmian.

Funt szterling (GBP) – najsilniejsze umocnienie tygodnia

Funt był najdrożej wycenianą walutą w całym zestawieniu i jednocześnie zanotował największy wzrost. W poniedziałek kosztował 4,8598 zł, a w piątek już 4,8911 zł. Oznacza to wzrost o 3,13 gr, czyli najwyższy spośród analizowanych walut.

Podsumowanie tygodnia (20–24 kwietnia 2026)

USD: +2,89 gr (z 3,6005 zł do 3,6294 zł)

EUR: +0,82 gr (z 4,2346 zł do 4,2428 zł)

CHF: +1,27 gr (z 4,6043 zł do 4,6170 zł)

GBP: +3,13 gr (z 4,8598 zł do 4,8911 zł)

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 20 do 24 kwietnia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 24 kwietnia

dolar – 3,6294 zł

euro – 4,2428 zł

frank szwajcarski – 4,6170 zł

funt szterling – 4,8911 zł

Kursy walut – czwartek, 23 kwietnia

dolar – 3,6321 zł

euro – 4,2501 zł

frank szwajcarski – 4,6318 zł

funt szterling – 4,9046 zł

Kursy walut – środa, 22 kwietnia

dolar – 3,6080 zł

euro – 4,2408 zł

frank szwajcarski – 4,6254 zł

funt szterling – 4,8809 zł

Kursy walut – wtorek, 21 kwietnia

dolar – 3,5970 zł

euro – 4,2320 zł

frank szwajcarski – 4,6098 zł

funt szterling – 4,8574 zł

Kursy walut – poniedziałek, 20 kwietnia

dolar – 3,6005 zł

euro – 4,2346 zł

frank szwajcarski – 4,6043 zł

funt szterling – 4,8598 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

