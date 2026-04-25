Złoty traci grunt. Ceny dolara, funta i franka poszybowały
Udostępnijdodaj Skomentuj

Dodano: 
Analiza rynku walut w mijającym tygodniu
Złoty słabnie wobec wszystkich głównych walut. Tak wyglądał tydzień na rynku według danych NBP.

Ten tydzień zdecydowanie nie należał do najlepszych dla polskiej waluty. Złoty wyraźnie osłabł wobec wszystkich głównych walut. Nawet piątkowe odbicie nie pomogło polskiej walucie.

Największe umocnienie w tym tygodniu notuje funt brytyjski – cena 1 funta wzrosła o ponad 3 gr. Wyraźnie zyskuje również dolar amerykański, który podrożał o blisko 3 gr w ciągu tygodnia.

W mniejszym stopniu umacnia się frank szwajcarski, choć również kończy tydzień na plusie. Najsłabsze zmiany widać w przypadku euro – jego wzrost jest najmniej dynamiczny spośród analizowanych walut, ale wspólna waluta także drożeje.

Analiza tygodnia (20–24 kwietnia 2026)

Dolar amerykański (USD) – spory wzrost

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,6005 zł (poniedziałek), a zakończył na 3,6294 zł (piątek). W ciągu tygodnia systematycznie zyskiwał, mimo niewielkich wahań w środku okresu. Łącznie USD zdrożał o 2,89 gr, co czyni go jedną z mocniej umacniających się walut w tym zestawieniu.

Euro (EUR) – stabilny, ale lekko w górę

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2346 zł, a w piątek 4,2428 zł. W trakcie tygodnia notowano niewielkie wahania, jednak bilans pozostaje dodatni. EUR zakończyło tydzień wzrostem o 0,82 gr, co wskazuje na relatywnie spokojny, ale dodatni trend.

Frank szwajcarski (CHF) – umiarkowany wzrost

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6043 zł, a zakończył na 4,6170 zł. Wahania w trakcie tygodnia były niewielkie, a kierunek wzrostowy utrzymywał się stopniowo. W skali tygodnia CHF zyskał 1,27 gr, plasując się w środku stawki pod względem dynamiki zmian.

Funt szterling (GBP) – najsilniejsze umocnienie tygodnia

Funt był najdrożej wycenianą walutą w całym zestawieniu i jednocześnie zanotował największy wzrost. W poniedziałek kosztował 4,8598 zł, a w piątek już 4,8911 zł. Oznacza to wzrost o 3,13 gr, czyli najwyższy spośród analizowanych walut.

Podsumowanie tygodnia (20–24 kwietnia 2026)

  • USD: +2,89 gr (z 3,6005 zł do 3,6294 zł)
  • EUR: +0,82 gr (z 4,2346 zł do 4,2428 zł)
  • CHF: +1,27 gr (z 4,6043 zł do 4,6170 zł)
  • GBP: +3,13 gr (z 4,8598 zł do 4,8911 zł)

Czytaj też:
Kryptowaluta sposobem na wielką emeryturę? Oto, co mówi ekspert

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 20 do 24 kwietnia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 24 kwietnia

  • dolar – 3,6294 zł
  • euro – 4,2428 zł
  • frank szwajcarski – 4,6170 zł
  • funt szterling – 4,8911 zł

Kursy walut – czwartek, 23 kwietnia

  • dolar – 3,6321 zł
  • euro – 4,2501 zł
  • frank szwajcarski – 4,6318 zł
  • funt szterling – 4,9046 zł

Kursy walut – środa, 22 kwietnia

  • dolar – 3,6080 zł
  • euro – 4,2408 zł
  • frank szwajcarski – 4,6254 zł
  • funt szterling – 4,8809 zł

Kursy walut – wtorek, 21 kwietnia

  • dolar – 3,5970 zł
  • euro – 4,2320 zł
  • frank szwajcarski – 4,6098 zł
  • funt szterling – 4,8574 zł

Kursy walut – poniedziałek, 20 kwietnia

  • dolar – 3,6005 zł
  • euro – 4,2346 zł
  • frank szwajcarski – 4,6043 zł
  • funt szterling – 4,8598 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

  • Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
  • Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
  • Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

Czytaj też:
Tylu Polaków zainwestowało w kryptowaluty. Kwoty robią wrażenie

Źródło: Narodowy Bank Polski / WPROST.pl