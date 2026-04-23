Złoty osłabł. Dolar i funt mocno w górę, frank i euro też podrożały

To kolejny trudny dzień dla złotego. Czwartkowe notowania pokazują wyraźne wzrosty wszystkich głównych walut, co oznacza dalsze osłabienie polskiej waluty. Drożeją dolar, euro, frank i funt, jednak najmocniej zyskuje dziś amerykańska waluta.

To właśnie dolar jest zwyżkowym królem dnia. Jego cena wyraźnie wybija się na tle reszty – kurs 1 dolara rośnie bowiem o 2,41 gr. Tuż za nim brytyjska waluta, która również mocno dziś podrożała i niebezpiecznie zbliża się do psychologicznej granicy 5 zł za 1 funta szterlinga.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6321 zł wobec 3,6080 zł w środę. To wzrost o 0,0241 zł, czyli 2,41 gr. Amerykańska waluta notuje największy wzrost dnia.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2501 zł wobec 4,2408 zł w środę. Oznacza to wzrost o 0,0093 zł, czyli 0,93 gr. Wspólna waluta również się umacnia, choć skala wzrostu jest umiarkowana.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski jest dziś notowany na poziomie 4,6318 zł, podczas gdy w środę kosztował 4,6254 zł. To wzrost o 0,0064 zł, czyli 0,64 gr. Frank rośnie najsłabiej spośród głównych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt szterling kosztuje dziś 4,9046 zł wobec 4,8809 zł w środę. To wzrost o 0,0237 zł, czyli 2,37 gr. Brytyjska waluta również wyraźnie zyskuje i zbliża się do poziomu 5 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +2,41 gr (z 3,6080 zł do 3,6321 zł)

EUR: +0,93 gr (z 4,2408 zł do 4,2501 zł)

CHF: +0,64 gr (z 4,6254 zł do 4,6318 zł)

GBP: +2,37 gr (z 4,8809 zł do 4,9046 zł)

Notowania z 23 kwietnia 2026 r.

Kursy walut w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 22 kwietnia

dolar – 3,6080 zł

euro – 4,2408 zł

frank szwajcarski – 4,6254 zł

funt szterling – 4,8809 zł

Kursy walut – wtorek, 21 kwietnia

dolar – 3,5970 zł

euro – 4,2320 zł

frank szwajcarski – 4,6098 zł

funt szterling – 4,8574 zł

Kursy walut – poniedziałek, 20 kwietnia

dolar – 3,6005 zł

euro – 4,2346 zł

frank szwajcarski – 4,6043 zł

funt szterling – 4,8598 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

