Złoty coraz mocniejszy. Ceny franka mocno spada

Choć wtorkowe notowania walut przynoszą niewielkie zmiany na rynku, polska waluta systematycznie odrabia straty po zeszłotygodniowym osłabieniu.

Złoty utrzymuje dziś stabilną pozycję wobec euro, lekko traci do dolara, ale wyraźnie umacnia się względem franka szwajcarskiego i funta szterlinga. Największą zmianę obserwujemy właśnie na franku, który tanieje o ponad 1 grosz.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6394 zł wobec 3,6374 zł w poniedziałek. To wzrost o 0,0020 zł, czyli 0,20 gr. Amerykańska waluta lekko umacnia się wobec złotego, ale jest to jedynie symboliczny wzrost.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2352 zł, dokładnie tyle samo co w poniedziałek. Oznacza to brak zmian względem poprzedniego notowania. Wspólna waluta pozostaje stabilna wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6388 zł wobec 4,6530 zł w poniedziałek. To spadek o 0,0142 zł, czyli 1,42 gr. Szwajcarska waluta wyraźnie traci wobec polskiej waluty. Jest to również największy spadek dnia.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9044 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 4,9078 zł. Oznacza to spadek o 0,0034 zł, czyli 0,34 gr. Choć korekta jest niewielka, brytyjska waluta lekko osłabia się wobec złotego.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +0,20 gr (z 3,6374 zł do 3,6394 zł)

EUR: 0,00 gr (4,2352 zł bez zmian)

CHF: -1,42 gr (z 4,6530 zł do 4,6388 zł)

GBP: -0,34 gr (z 4,9078 zł do 4,9044 zł)

Kursy walut z 26 maja 2026 r.

Kursy walut w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 25 maja

dolar – 3,6374 zł

euro – 4,2352 zł

frank szwajcarski – 4,6530 zł

funt szterling – 4,9078 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 22 maja

dolar – 3,6571 zł

euro – 4,2453 zł

frank szwajcarski – 4,6514 zł

funt szterling – 4,9104 zł

Kursy walut – czwartek, 21 maja

dolar – 3,6529 zł

euro – 4,2460 zł

frank szwajcarski – 4,6409 zł

funt szterling – 4,9078 zł

Kursy walut – środa, 20 maja

dolar – 3,6709 zł

euro – 4,2546 zł

frank szwajcarski – 4,6455 zł

funt szterling – 4,9126 zł

Kursy walut – wtorek, 19 maja

dolar – 3,6467 zł

euro – 4,2389 zł

frank szwajcarski – 4,6347 zł

funt szterling – 4,8844 zł

Kursy walut – poniedziałek, 18 maja

dolar – 3,6451 zł

euro – 4,2434 zł

frank szwajcarski – 4,6439 zł

funt szterling – 4,8761 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

