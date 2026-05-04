Cena franka wystrzeliła. Dolar i euro w dół

Złoty ma się dobrze po majówce. Pierwsze w tym miesiącu notowania przyniosły osłabienie dolara i euro. Złoty traci wobec franka szwajcarskiego i funta szterlinga.

Największy ruch widoczny jest dziś na franku, który wyraźnie drożeje i staje się „liderem wzrostów”. Cena szwajcarskiej waluty wzrosła dziś o 2,13 gr na 1 franku.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6303 zł wobec 3,6460 zł w czwartek. To spadek o 0,0157 zł, czyli 1,57 gr. Amerykańska waluta wyraźnie traci, co oznacza umocnienie złotego względem USD.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2544 zł wobec 4,2589 zł w czwartek. Oznacza to spadek o 0,0045 zł, czyli 0,45 gr. Wspólna waluta lekko się osłabia, choć skala ruchu jest niewielka.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski jest dziś notowany na poziomie 4,6395 zł, podczas gdy w czwartek kosztował 4,6182 zł. To wzrost o 0,0213 zł, czyli 2,13 gr. Frank najmocniej zyskuje spośród głównych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt szterling kosztuje dziś 4,9229 zł wobec 4,9170 zł w czwartek. To wzrost o 0,0059 zł, czyli 0,59 gr. Brytyjska waluta delikatnie się umacnia i coraz bardziej zbliża się do psychologicznej granicy 5 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -1,57 gr (z 3,6460 zł do 3,6303 zł)

EUR: -0,45 gr (z 4,2589 zł do 4,2544 zł)

CHF: +2,13 gr (z 4,6182 zł do 4,6395 zł)

GBP: +0,59 gr (z 4,9170 zł do 4,9229 zł)

Notowania z 4 maja 2026 r.

Kursy walut – poniedziałek, 4 maja

Kursy walut w zeszłym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 30 kwietnia

dolar – 3,6460 zł

euro – 4,2589 zł

frank szwajcarski – 4,6182 zł

funt szterling – 4,9170 zł

Kursy walut – środa, 29 kwietnia

dolar – 3,6356 zł

euro – 4,2445 zł

frank szwajcarski – 4,6041 zł

funt szterling – 4,9076 zł

Kursy walut – wtorek, 28 kwietnia

dolar – 3,6293 zł

euro – 4,2470 zł

frank szwajcarski – 4,6003 zł

funt szterling – 4,9016 zł

Kursy walut – poniedziałek, 27 kwietnia

dolar – 3,6130 zł

euro – 4,2445 zł

frank szwajcarski – 4,6106 zł

funt szterling – 4,8970 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

