Cena franka wystrzeliła. Dolar i euro w dół

Złoty ma się dobrze po majówce. Pierwsze w tym miesiącu notowania przyniosły osłabienie dolara i euro. Złoty traci wobec franka szwajcarskiego i funta szterlinga.
Największy ruch widoczny jest dziś na franku, który wyraźnie drożeje i staje się „liderem wzrostów”. Cena szwajcarskiej waluty wzrosła dziś o 2,13 gr na 1 franku.
Analiza dnia na rynku walut
Dolar amerykański (USD)
Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6303 zł wobec 3,6460 zł w czwartek. To spadek o 0,0157 zł, czyli 1,57 gr. Amerykańska waluta wyraźnie traci, co oznacza umocnienie złotego względem USD.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,2544 zł wobec 4,2589 zł w czwartek. Oznacza to spadek o 0,0045 zł, czyli 0,45 gr. Wspólna waluta lekko się osłabia, choć skala ruchu jest niewielka.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski jest dziś notowany na poziomie 4,6395 zł, podczas gdy w czwartek kosztował 4,6182 zł. To wzrost o 0,0213 zł, czyli 2,13 gr. Frank najmocniej zyskuje spośród głównych walut.
Funt szterling (GBP)
Funt szterling kosztuje dziś 4,9229 zł wobec 4,9170 zł w czwartek. To wzrost o 0,0059 zł, czyli 0,59 gr. Brytyjska waluta delikatnie się umacnia i coraz bardziej zbliża się do psychologicznej granicy 5 zł.
Podsumowanie dnia na rynku walut
- USD: -1,57 gr (z 3,6460 zł do 3,6303 zł)
- EUR: -0,45 gr (z 4,2589 zł do 4,2544 zł)
- CHF: +2,13 gr (z 4,6182 zł do 4,6395 zł)
- GBP: +0,59 gr (z 4,9170 zł do 4,9229 zł)
Notowania z 4 maja 2026 r.
Kursy walut – poniedziałek, 4 maja
- dolar – 3,6303 zł
- euro – 4,2544 zł
- frank szwajcarski – 4,6395 zł
- funt szterling – 4,9229 zł
Czytaj też:
Ubywa zwolenników euro w Polsce. Sondaż dla „Wprost”
Kursy walut w zeszłym tygodniu
Kursy walut – czwartek, 30 kwietnia
- dolar – 3,6460 zł
- euro – 4,2589 zł
- frank szwajcarski – 4,6182 zł
- funt szterling – 4,9170 zł
Kursy walut – środa, 29 kwietnia
- dolar – 3,6356 zł
- euro – 4,2445 zł
- frank szwajcarski – 4,6041 zł
- funt szterling – 4,9076 zł
Kursy walut – wtorek, 28 kwietnia
- dolar – 3,6293 zł
- euro – 4,2470 zł
- frank szwajcarski – 4,6003 zł
- funt szterling – 4,9016 zł
Kursy walut – poniedziałek, 27 kwietnia
- dolar – 3,6130 zł
- euro – 4,2445 zł
- frank szwajcarski – 4,6106 zł
- funt szterling – 4,8970 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
Czytaj też:
Kryptowaluta sposobem na wielką emeryturę? Oto, co mówi ekspert