Złoty stracił formę. Cena dolara poszybowała

To nie jest dobry wtorek dla złotego. Jeszcze wczoraj polska waluta trzymała w ryzach część głównych walut, a dziś widać lekkie osłabienie złotego. W porównaniu z poniedziałkiem wszystkie cztery waluty lekko zyskują względem złotego, jednak skala zmian pozostaje niewielka i wskazuje raczej na stabilizację rynku niż wyraźny trend.

Najmocniejszy ruch widoczny jest dziś na dolarze amerykańskim, który staje się „liderem wzrostów”.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6403 zł wobec 3,6303 zł w poniedziałek. To wzrost o 0,0100 zł, czyli 1,00 gr. Amerykańska waluta najmocniej zyskuje spośród głównych walut. To dziś zdecydowany król zwyżek.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2551 zł wobec 4,2544 zł w poniedziałek. Oznacza to wzrost o 0,0007 zł, czyli 0,07 gr. Wspólna waluta pozostaje praktycznie stabilna, a zmiana ma charakter symboliczny.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski jest dziś notowany na poziomie 4,6466 zł, podczas gdy w poniedziałek kosztował 4,6395 zł. To wzrost o 0,0071 zł, czyli 0,71 gr. Frank kontynuuje spokojne umocnienie wobec złotego.

Funt szterling (GBP)

Funt szterling kosztuje dziś 4,9297 zł wobec 4,9229 zł w poniedziałek. To wzrost o 0,0068 zł, czyli 0,68 gr. Brytyjska waluta również lekko zyskuje i utrzymuje się blisko poziomu 4,93 zł, ale 5 zł ciągle nie przekracza.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +1,00 gr (z 3,6303 zł do 3,6403 zł)

EUR: +0,07 gr (z 4,2544 zł do 4,2551 zł)

CHF: +0,71 gr (z 4,6395 zł do 4,6466 zł)

GBP: +0,68 gr (z 4,9229 zł do 4,9297 zł)

Kursy głównych walut z 5 maja 2026 r.

Kursy walut – wtorek, 5 maja

dolar – 3,6403 zł

euro – 4,2551 zł

frank szwajcarski – 4,6466 zł

funt szterling – 4,9297 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 4 maja

dolar – 3,6303 zł

euro – 4,2544 zł

frank szwajcarski – 4,6395 zł

funt szterling – 4,9229 zł

Czytaj też:

Ubywa zwolenników euro w Polsce. Sondaż dla „Wprost”

Kursy walut w zeszłym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 30 kwietnia

dolar – 3,6460 zł

euro – 4,2589 zł

frank szwajcarski – 4,6182 zł

funt szterling – 4,9170 zł

Kursy walut – środa, 29 kwietnia

dolar – 3,6356 zł

euro – 4,2445 zł

frank szwajcarski – 4,6041 zł

funt szterling – 4,9076 zł

Kursy walut – wtorek, 28 kwietnia

dolar – 3,6293 zł

euro – 4,2470 zł

frank szwajcarski – 4,6003 zł

funt szterling – 4,9016 zł

Kursy walut – poniedziałek, 27 kwietnia

dolar – 3,6130 zł

euro – 4,2445 zł

frank szwajcarski – 4,6106 zł

funt szterling – 4,8970 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

Czytaj też:

Zapadł ważny wyrok TSUE ws. kredytów frankowych. Eksperci komentują