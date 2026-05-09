Triumfalny przemarsz złotego. Ceny dolara i funta mocno w dół

Pierwszy tydzień maja to prawdziwy triumf złotego, który umacniał się wobec wszystkich głównych walut. Było to szczególnie widoczne w drugiej połowie tygodnia.

Prawdziwym królem spadków był w tym tygodniu dolar. Cena amerykańskiej waluty po prostu leciała w dół. W ujęciu tygodniowym strata wyniosła bowiem ponad 3,5 grosza na 1 dolarze. Zaraz za dolarem znalazł się funt szterling.

Z kolei najbardziej stabilny pozostawał frank szwajcarski, którego notowania zmieniały się najmniej, choć – co warto odnotować – jego spadek również był wyraźny i wyniósł ponad 2 grosze na 1 franku. Euro także zakończyło tydzień niżej niż na początku, choć skala spadku była mniejsza niż w przypadku dolara czy funta.

Analiza tygodnia (4–8 maja 2026)

Dolar amerykański (USD) – największy spadek tygodnia

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,6303 zł (poniedziałek), a zakończył na 3,5947 zł (piątek). W trakcie tygodnia amerykańska waluta wyraźnie traciła wobec złotego, szczególnie mocno w środę. Łącznie USD potaniał o 3,56 gr, co jest największym spadkiem spośród analizowanych walut.

Euro (EUR) – spokojny trend spadkowy

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2544 zł, a w piątek 4,2284 zł. Notowania wspólnej waluty przez większość tygodnia pozostawały względnie stabilne, jednak kierunek zmian był wyraźnie spadkowy. W skali całego tygodnia euro straciło 2,60 gr wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF) – najmniejsze zmiany

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6395 zł, a zakończył na 4,6187 zł. Wahania notowań były niewielkie, a szwajcarska waluta pozostawała relatywnie stabilna przez cały tydzień. Łącznie CHF stracił 2,08 gr i był najmniej zmienną walutą w zestawieniu.

Funt szterling (GBP) – wyraźnie poniżej 5 zł

Funt był najdroższą walutą w zestawieniu, ale również wyraźnie osłabił się wobec złotego. W poniedziałek kosztował 4,9229 zł, a w piątek już 4,8931 zł. Oznacza to spadek o 2,98 gr, drugi największy spośród analizowanych walut.

Podsumowanie tygodnia (4–8 maja 2026)

USD: -3,56 gr (z 3,6303 zł do 3,5947 zł)

EUR: -2,60 gr (z 4,2544 zł do 4,2284 zł)

CHF: -2,08 gr (z 4,6395 zł do 4,6187 zł)

GBP: -2,98 gr (z 4,9229 zł do 4,8931 zł)

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 4 do 8 maja 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 8 maja

dolar – 3,5947 zł

euro – 4,2284 zł

frank szwajcarski – 4,6187 zł

funt szterling – 4,8931 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 7 maja

dolar – 3,5921 zł

euro – 4,2286 zł

frank szwajcarski – 4,6199 zł

funt szterling – 4,8934 zł

Kursy walut – środa, 6 maja

dolar – 3,6005 zł

euro – 4,2351 zł

frank szwajcarski – 4,6227 zł

funt szterling – 4,9060 zł

Kursy walut – wtorek, 5 maja

dolar – 3,6403 zł

euro – 4,2551 zł

frank szwajcarski – 4,6466 zł

funt szterling – 4,9297 zł

Kursy walut – poniedziałek, 4 maja

dolar – 3,6303 zł

euro – 4,2544 zł

frank szwajcarski – 4,6395 zł

funt szterling – 4,9229 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

