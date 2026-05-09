Triumfalny przemarsz złotego. Ceny dolara i funta mocno w dół
Źródło: Shutterstock / Dilok Klaisataporn
Złoty wyraźnie się umocnił. Tak wyglądał tydzień na rynku według danych Narodowego Banku Polskiego.

Pierwszy tydzień maja to prawdziwy triumf złotego, który umacniał się wobec wszystkich głównych walut. Było to szczególnie widoczne w drugiej połowie tygodnia.

Prawdziwym królem spadków był w tym tygodniu dolar. Cena amerykańskiej waluty po prostu leciała w dół. W ujęciu tygodniowym strata wyniosła bowiem ponad 3,5 grosza na 1 dolarze. Zaraz za dolarem znalazł się funt szterling.

Z kolei najbardziej stabilny pozostawał frank szwajcarski, którego notowania zmieniały się najmniej, choć – co warto odnotować – jego spadek również był wyraźny i wyniósł ponad 2 grosze na 1 franku. Euro także zakończyło tydzień niżej niż na początku, choć skala spadku była mniejsza niż w przypadku dolara czy funta.

Analiza tygodnia (4–8 maja 2026)

Dolar amerykański (USD) – największy spadek tygodnia

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,6303 zł (poniedziałek), a zakończył na 3,5947 zł (piątek). W trakcie tygodnia amerykańska waluta wyraźnie traciła wobec złotego, szczególnie mocno w środę. Łącznie USD potaniał o 3,56 gr, co jest największym spadkiem spośród analizowanych walut.

Euro (EUR) – spokojny trend spadkowy

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2544 zł, a w piątek 4,2284 zł. Notowania wspólnej waluty przez większość tygodnia pozostawały względnie stabilne, jednak kierunek zmian był wyraźnie spadkowy. W skali całego tygodnia euro straciło 2,60 gr wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF) – najmniejsze zmiany

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6395 zł, a zakończył na 4,6187 zł. Wahania notowań były niewielkie, a szwajcarska waluta pozostawała relatywnie stabilna przez cały tydzień. Łącznie CHF stracił 2,08 gr i był najmniej zmienną walutą w zestawieniu.

Funt szterling (GBP) – wyraźnie poniżej 5 zł

Funt był najdroższą walutą w zestawieniu, ale również wyraźnie osłabił się wobec złotego. W poniedziałek kosztował 4,9229 zł, a w piątek już 4,8931 zł. Oznacza to spadek o 2,98 gr, drugi największy spośród analizowanych walut.

Podsumowanie tygodnia (4–8 maja 2026)

  • USD: -3,56 gr (z 3,6303 zł do 3,5947 zł)
  • EUR: -2,60 gr (z 4,2544 zł do 4,2284 zł)
  • CHF: -2,08 gr (z 4,6395 zł do 4,6187 zł)
  • GBP: -2,98 gr (z 4,9229 zł do 4,8931 zł)

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 4 do 8 maja 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 8 maja

  • dolar – 3,5947 zł
  • euro – 4,2284 zł
  • frank szwajcarski – 4,6187 zł
  • funt szterling – 4,8931 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 7 maja

  • dolar – 3,5921 zł
  • euro – 4,2286 zł
  • frank szwajcarski – 4,6199 zł
  • funt szterling – 4,8934 zł

Kursy walut – środa, 6 maja

  • dolar – 3,6005 zł
  • euro – 4,2351 zł
  • frank szwajcarski – 4,6227 zł
  • funt szterling – 4,9060 zł

Kursy walut – wtorek, 5 maja

  • dolar – 3,6403 zł
  • euro – 4,2551 zł
  • frank szwajcarski – 4,6466 zł
  • funt szterling – 4,9297 zł

Kursy walut – poniedziałek, 4 maja

  • dolar – 3,6303 zł
  • euro – 4,2544 zł
  • frank szwajcarski – 4,6395 zł
  • funt szterling – 4,9229 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

  • Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
  • Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
  • Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

Źródło: Narodowy Bank Polski / WPROST.pl