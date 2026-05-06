Złoty triumfuje. Cena dolara leci w dół

To wyjątkowo dobry dzień dla złotego – polska waluta wyraźnie umacnia się wobec wszystkich głównych walut. W środę spadły notowania dolara, euro, franka szwajcarskiego i funta szterlinga.

Ruchy są dość wyraźne, co szczególnie widoczne jest na cenie dolara. Amerykańska waluta traci najmocniej. Za 1 dolara zapłacimy dziś prawie 4 grosze mniej niż wczoraj.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6005 zł wobec 3,6403 zł we wtorek. To spadek o 0,0398 zł, czyli 3,98 gr. Amerykańska waluta wyraźnie traci, a złoty mocno się umacnia względem USD. To największy ruch dnia na rynku.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2351 zł, podczas gdy we wtorek było to 4,2551 zł. Oznacza to spadek o 0,0200 zł, czyli 2,00 gr. Wspólna waluta również osłabia się wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6227 zł wobec 4,6466 zł dzień wcześniej. To spadek o 0,0239 zł, czyli 2,39 gr. Frank też traci wobec złotego w środowej sesji. Co ciekawe, to drugi co do wielkości spadek dnia.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9060 zł, podczas gdy we wtorek było to 4,9297 zł. Oznacza to spadek o 0,0237 zł, czyli 2,37 gr. Brytyjska waluta również wyraźnie się osłabia, schodząc poniżej poziomu 4,91 zł, a widmo 5 zł za jednego funta oddala się coraz bardziej.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -3,98 gr (z 3,6403 zł do 3,6005 zł)

EUR: -2,00 gr (z 4,2551 zł do 4,2351 zł)

CHF: -2,39 gr (z 4,6466 zł do 4,6227 zł)

GBP: -2,37 gr (z 4,9297 zł do 4,9060 zł)

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 5 maja

dolar – 3,6403 zł

euro – 4,2551 zł

frank szwajcarski – 4,6466 zł

funt szterling – 4,9297 zł

Kursy walut – poniedziałek, 4 maja

dolar – 3,6303 zł

euro – 4,2544 zł

frank szwajcarski – 4,6395 zł

funt szterling – 4,9229 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

