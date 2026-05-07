Złoty coraz mocniejszy. Funt mocno w dół, dolar i euro też tracą

To kolejny dzień, w którym złoty wyraźnie zyskuje na wartości wobec głównych walut. Czwartek przynosi bowiem kontynuację środowego trendu umacniania się polskiej waluty.

Wszystkie cztery najważniejsze waluty ponownie tracą wobec złotego, choć skala zmian jest już nieco inna niż dzień wcześniej.

Największą stabilność zachowuje frank szwajcarski, natomiast największy spadek odnotowuje tym razem funt brytyjski i to właśnie on jest dzisiejszym królem zniżek.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,5921 zł wobec 3,6005 zł w środę. To spadek o 0,0084 zł, czyli 0,84 gr. Amerykańska waluta kontynuuje osłabienie, choć dynamika spadków jest wyraźnie mniejsza niż dzień wcześniej.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2286 zł, podczas gdy w środę było to 4,2351 zł. Oznacza to spadek o 0,0065 zł, czyli 0,65 gr. Wspólna waluta pozostaje relatywnie stabilna, ale nadal lekko traci wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6199 zł wobec 4,6227 zł w środę. To spadek o 0,0028 zł, czyli 0,28 gr. Zmiana jest niewielka i pokazuje wyraźne uspokojenie notowań tej waluty.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8934 zł, podczas gdy w środę było to 4,9060 zł. Oznacza to spadek o 0,0126 zł, czyli 1,26 gr. Brytyjska waluta schodzi dalej poniżej poziomu 4,90 zł i pozostaje w widocznym trendzie spadkowym.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -0,84 gr (z 3,6005 zł do 3,5921 zł)

EUR: -0,65 gr (z 4,2351 zł do 4,2286 zł)

CHF: -0,28 gr (z 4,6227 zł do 4,6199 zł)

GBP: -1,26 gr (z 4,9060 zł do 4,8934 zł)

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 6 maja

dolar – 3,6005 zł

euro – 4,2351 zł

frank szwajcarski – 4,6227 zł

funt szterling – 4,9060 zł

Kursy walut – wtorek, 5 maja

dolar – 3,6403 zł

euro – 4,2551 zł

frank szwajcarski – 4,6466 zł

funt szterling – 4,9297 zł

Kursy walut – poniedziałek, 4 maja

dolar – 3,6303 zł

euro – 4,2544 zł

frank szwajcarski – 4,6395 zł

funt szterling – 4,9229 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

