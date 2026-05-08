Złoty trzyma się mocno. Tylko dolar drożeje

Piątkowe notowania walut przynoszą wyraźne uspokojenie na rynku. Dziś główne waluty poruszają się symbolicznie względem złotego, a zmiany mają charakter kosmetyczny. Co jednak warto zauważyć, polski złoty utrzymuje mocną pozycję wobec najważniejszych światowych walut.

Największą zmianę obserwujemy na dolarze amerykańskim. To jedyna z głównych walut, która dziś zyskuje wobec złotego. Kursy pozostałych walut spadają.

Najwięcej traci frank szwajcarski, zaś euro i funt szterling idą praktycznie ramię w ramię, odnotowując niemal symboliczną zniżkę.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,5947 zł wobec 3,5921 zł w czwartek. To wzrost o 0,0026 zł, czyli 0,26 gr. Amerykańska waluta lekko odbija po wcześniejszych spadkach, jednak zmiana pozostaje symboliczna.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2284 zł, podczas gdy w czwartek było to 4,2286 zł. Oznacza to spadek o 0,0002 zł, czyli 0,02 gr. Wspólna waluta pozostaje bardzo stabilna wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6187 zł wobec 4,6199 zł w czwartek. To spadek o 0,0012 zł, czyli 0,12 gr. Szwajcarska waluta utrzymuje spokojny trend z niewielką przewagą złotego.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8931 zł, podczas gdy w czwartek było to 4,8934 zł. Oznacza to spadek o 0,0003 zł, czyli 0,03 gr. Brytyjska waluta pozostaje stabilna i nadal utrzymuje się poniżej poziomu 5 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +0,26 gr (z 3,5921 zł do 3,5947 zł)

EUR: -0,02 gr (z 4,2286 zł do 4,2284 zł)

CHF: -0,12 gr (z 4,6199 zł do 4,6187 zł)

GBP: -0,03 gr (z 4,8934 zł do 4,8931 zł)

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 7 maja

dolar – 3,5921 zł

euro – 4,2286 zł

frank szwajcarski – 4,6199 zł

funt szterling – 4,8934 zł

Kursy walut – środa, 6 maja

dolar – 3,6005 zł

euro – 4,2351 zł

frank szwajcarski – 4,6227 zł

funt szterling – 4,9060 zł

Kursy walut – wtorek, 5 maja

dolar – 3,6403 zł

euro – 4,2551 zł

frank szwajcarski – 4,6466 zł

funt szterling – 4,9297 zł

Kursy walut – poniedziałek, 4 maja

dolar – 3,6303 zł

euro – 4,2544 zł

frank szwajcarski – 4,6395 zł

funt szterling – 4,9229 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

