Złoty w opresji. Euro poszybowało, frank też w górę

Poniedziałek nie zaczął się dobrze dla złotego. Dzisiejsze notowania walut przynoszą wyraźne osłabienie polskiej waluty wobec najważniejszych światowych walut. Wszystkie główne waluty podrożały względem piątkowych kursów, choć zmiany nadal pozostają umiarkowane.

Najmocniej zyskuje euro, a tuż za nim frank szwajcarski. Najmniejszą zmianę notuje dolar amerykański, jednak i on utrzymuje trend wzrostowy.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6007 zł wobec 3,5947 zł w piątek. To wzrost o 0,0060 zł, czyli 0,60 gr. Amerykańska waluta notuje dziś niemal symboliczny wzrost.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2386 zł, podczas gdy w piątek było to 4,2284 zł. Oznacza to wzrost o 0,0102 zł, czyli 1,02 gr. Wspólna waluta notuje dziś największy ruch spośród głównych walut, co ostatnio dość rzadko się zdarza.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6258 zł wobec 4,6187 zł w piątek. To wzrost o 0,0071 zł, czyli 0,71 gr. Szwajcarska waluta pozostaje stabilnie mocna wobec złotego.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8998 zł, podczas gdy w piątek było to 4,8931 zł. Oznacza to wzrost o 0,0067 zł, czyli 0,67 gr. Brytyjska waluta ponownie zbliża się do poziomu 4,90 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +0,60 gr (z 3,5947 zł do 3,6007 zł)

EUR: +1,02 gr (z 4,2284 zł do 4,2386 zł)

CHF: +0,71 gr (z 4,6187 zł do 4,6258 zł)

GBP: +0,67 gr (z 4,8931 zł do 4,8998 zł)

Kursy głównych walut z 11 maja 2026 r.

Kursy walut – poniedziałek, 11 maja

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 8 maja

dolar – 3,5947 zł

euro – 4,2284 zł

frank szwajcarski – 4,6187 zł

funt szterling – 4,8931 zł

Kursy walut – czwartek, 7 maja

dolar – 3,5921 zł

euro – 4,2286 zł

frank szwajcarski – 4,6199 zł

funt szterling – 4,8934 zł

Kursy walut – środa, 6 maja

dolar – 3,6005 zł

euro – 4,2351 zł

frank szwajcarski – 4,6227 zł

funt szterling – 4,9060 zł

Kursy walut – wtorek, 5 maja

dolar – 3,6403 zł

euro – 4,2551 zł

frank szwajcarski – 4,6466 zł

funt szterling – 4,9297 zł

Kursy walut – poniedziałek, 4 maja

dolar – 3,6303 zł

euro – 4,2544 zł

frank szwajcarski – 4,6395 zł

funt szterling – 4,9229 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

