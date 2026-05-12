Cena dolara wystrzeliła. Euro i frank też w górę

Wtorkowe notowania walut przynoszą dalsze osłabienie złotego wobec części głównych walut świata. Najmocniej zyskuje dziś dolar amerykański, który wyraźnie odbija po spokojnym początku tygodnia.

Wzrosty notują również euro oraz frank szwajcarski. Jedynie funt szterling lekko traci wobec złotego, choć zmiana pozostaje symboliczna.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6167 zł wobec 3,6007 zł w poniedziałek. To wzrost o 0,0160 zł, czyli 1,60 gr. Amerykańska waluta notuje dziś największy wzrost spośród głównych walut.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2478 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 4,2386 zł. Oznacza to wzrost o 0,0092 zł, czyli 0,92 gr. Wspólna waluta utrzymuje stabilny trend wzrostowy wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6330 zł wobec 4,6258 zł w poniedziałek. To wzrost o 0,0072 zł, czyli 0,72 gr. Szwajcarska waluta pozostaje tradycyjnie mocna wobec polskiej waluty.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8935 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 4,8998 zł. Oznacza to spadek o 0,0063 zł, czyli 0,63 gr. Brytyjska waluta lekko osłabia się wobec złotego po wcześniejszych wzrostach.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +1,60 gr (z 3,6007 zł do 3,6167 zł)

EUR: +0,92 gr (z 4,2386 zł do 4,2478 zł)

CHF: +0,72 gr (z 4,6258 zł do 4,6330 zł)

GBP: -0,63 gr (z 4,8998 zł do 4,8935 zł)

Kursy głównych walut z 12 maja 2026 r.

Kursy walut – wtorek, 12 maja

dolar – 3,6167 zł

euro – 4,2478 zł

frank szwajcarski – 4,6330 zł

funt szterling – 4,8935 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 11 maja

dolar – 3,6007 zł

euro – 4,2386 zł

frank szwajcarski – 4,6258 zł

funt szterling – 4,8998 zł

Czytaj też:

Triumfalny przemarsz złotego. Ceny dolara i funta mocno w dół

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 8 maja

dolar – 3,5947 zł

euro – 4,2284 zł

frank szwajcarski – 4,6187 zł

funt szterling – 4,8931 zł

Kursy walut – czwartek, 7 maja

dolar – 3,5921 zł

euro – 4,2286 zł

frank szwajcarski – 4,6199 zł

funt szterling – 4,8934 zł

Kursy walut – środa, 6 maja

dolar – 3,6005 zł

euro – 4,2351 zł

frank szwajcarski – 4,6227 zł

funt szterling – 4,9060 zł

Kursy walut – wtorek, 5 maja

dolar – 3,6403 zł

euro – 4,2551 zł

frank szwajcarski – 4,6466 zł

funt szterling – 4,9297 zł

Kursy walut – poniedziałek, 4 maja

dolar – 3,6303 zł

euro – 4,2544 zł

frank szwajcarski – 4,6395 zł

funt szterling – 4,9229 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

Czytaj też:

Ubywa zwolenników euro w Polsce. Sondaż dla „Wprost”