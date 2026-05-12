Cena dolara wystrzeliła. Euro i frank też w górę

Wtorkowe notowania walut przynoszą dalsze osłabienie złotego wobec części głównych walut świata. Najmocniej zyskuje dziś dolar amerykański, który wyraźnie odbija po spokojnym początku tygodnia.
Wzrosty notują również euro oraz frank szwajcarski. Jedynie funt szterling lekko traci wobec złotego, choć zmiana pozostaje symboliczna.
Analiza dnia na rynku walut
Dolar amerykański (USD)
Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6167 zł wobec 3,6007 zł w poniedziałek. To wzrost o 0,0160 zł, czyli 1,60 gr. Amerykańska waluta notuje dziś największy wzrost spośród głównych walut.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,2478 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 4,2386 zł. Oznacza to wzrost o 0,0092 zł, czyli 0,92 gr. Wspólna waluta utrzymuje stabilny trend wzrostowy wobec złotego.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6330 zł wobec 4,6258 zł w poniedziałek. To wzrost o 0,0072 zł, czyli 0,72 gr. Szwajcarska waluta pozostaje tradycyjnie mocna wobec polskiej waluty.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 4,8935 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 4,8998 zł. Oznacza to spadek o 0,0063 zł, czyli 0,63 gr. Brytyjska waluta lekko osłabia się wobec złotego po wcześniejszych wzrostach.
Podsumowanie dnia na rynku walut
- USD: +1,60 gr (z 3,6007 zł do 3,6167 zł)
- EUR: +0,92 gr (z 4,2386 zł do 4,2478 zł)
- CHF: +0,72 gr (z 4,6258 zł do 4,6330 zł)
- GBP: -0,63 gr (z 4,8998 zł do 4,8935 zł)
Notowania w tym tygodniu
Kursy walut – poniedziałek, 11 maja
- dolar – 3,6007 zł
- euro – 4,2386 zł
- frank szwajcarski – 4,6258 zł
- funt szterling – 4,8998 zł
Notowania w zeszłym tygodniu
Kursy walut – piątek, 8 maja
- dolar – 3,5947 zł
- euro – 4,2284 zł
- frank szwajcarski – 4,6187 zł
- funt szterling – 4,8931 zł
Kursy walut – czwartek, 7 maja
- dolar – 3,5921 zł
- euro – 4,2286 zł
- frank szwajcarski – 4,6199 zł
- funt szterling – 4,8934 zł
Kursy walut – środa, 6 maja
- dolar – 3,6005 zł
- euro – 4,2351 zł
- frank szwajcarski – 4,6227 zł
- funt szterling – 4,9060 zł
Kursy walut – wtorek, 5 maja
- dolar – 3,6403 zł
- euro – 4,2551 zł
- frank szwajcarski – 4,6466 zł
- funt szterling – 4,9297 zł
Kursy walut – poniedziałek, 4 maja
- dolar – 3,6303 zł
- euro – 4,2544 zł
- frank szwajcarski – 4,6395 zł
- funt szterling – 4,9229 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
