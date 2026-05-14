Złoty w super kondycji. Spadają ceny dolara, franka, funta, a nawet euro

Na taki czwartek czekaliśmy od dawna. Dzisiejsze notowania walut przynoszą wyraźne umocnienie polskiego złotego wobec najważniejszych światowych walut.

Wszystkie cztery główne waluty tracą względem środowych kursów. Największy spadek notuje funt szterling. Wyraźnie tanieją także frank szwajcarski oraz dolar amerykański. Najmniejszą zmianę obserwujemy dziś na euro.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6205 zł wobec 3,6336 zł w środę. To spadek o 0,0131 zł, czyli 1,31 gr. Amerykańska waluta wyraźnie traci wobec złotego po wcześniejszych wzrostach.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2401 zł, podczas gdy w środę było to 4,2524 zł. Oznacza to spadek o 0,0123 zł, czyli 1,23 gr. Wspólna waluta lekko osłabia się wobec polskiej waluty.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6303 zł wobec 4,6446 zł w środę. To spadek o 0,0143 zł, czyli 1,43 gr. Szwajcarska waluta oddaje część wcześniejszych wzrostów.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8945 zł, podczas gdy w środę było to 4,9141 zł. Oznacza to spadek o 0,0196 zł, czyli 1,96 gr. Brytyjska waluta notuje dziś największy spadek spośród głównych walut. Widmo 5 zł za 1 funta wyraźnie się oddala.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -1,31 gr (z 3,6336 zł do 3,6205 zł)

EUR: -1,23 gr (z 4,2524 zł do 4,2401 zł)

CHF: -1,43 gr (z 4,6446 zł do 4,6303 zł)

GBP: -1,96 gr (z 4,9141 zł do 4,8945 zł)

Kursy głównych walut z 14 maja 2026 r.

Kursy walut – czwartek, 14 maja

dolar – 3,6205 zł

euro – 4,2401 zł

frank szwajcarski – 4,6303 zł

funt szterling – 4,8945 zł

Czytaj też:

W co zainwestowalibyśmy 100 tys. zł? Odpowiedzi Polaków zaskakują

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 13 maja

dolar – 3,6336 zł

euro – 4,2524 zł

frank szwajcarski – 4,6446 zł

funt szterling – 4,9141 zł

Kursy walut – wtorek, 12 maja

dolar – 3,6167 zł

euro – 4,2478 zł

frank szwajcarski – 4,6330 zł

funt szterling – 4,8935 zł

Kursy walut – poniedziałek, 11 maja

dolar – 3,6007 zł

euro – 4,2386 zł

frank szwajcarski – 4,6258 zł

funt szterling – 4,8998 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

Czytaj też:

Historyczna decyzja Węgier. Padła konkretna data przyjęcia euro