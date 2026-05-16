Złoty osłabiony. Dolar bije cenowy rekord tygodnia

Drugi tydzień maja przyniósł wyraźne osłabienie złotego wobec części głównych światowych walut. Walutowym królem tygodnia okazał się dolar amerykański, który wyraźnie umocnił się wobec polskiej waluty. Mocno wzrósł także frank szwajcarski, a euro zakończyło tydzień na lekkim plusie.
Wyjątkiem był funt szterling, który jako jedyny stracił wobec złotego. Brytyjska waluta przez większą część tygodnia pozostawała niestabilna i ostatecznie zakończyła notowania poniżej poziomu z poniedziałku.
Najbardziej dynamiczne ruchy obserwowaliśmy pod koniec tygodnia, kiedy dolar zanotował mocne odbicie po wcześniejszych spadkach. Frank szwajcarski również wrócił do trendu wzrostowego, potwierdzając utrzymujące się zainteresowanie bezpiecznymi walutami.
Analiza tygodnia (11–15 maja 2026)
Dolar amerykański (USD) – największy wzrost tygodnia
Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,6007 zł (poniedziałek), a zakończył na 3,6525 zł (piątek). W trakcie tygodnia amerykańska waluta stopniowo umacniała się wobec złotego, a najmocniejszy ruch nastąpił w piątek. Łącznie USD podrożał o 5,18 gr, co jest największym wzrostem spośród analizowanych walut.
Euro (EUR) – umiarkowany wzrost
Euro w poniedziałek kosztowało 4,2386 zł, a w piątek 4,2489 zł. Notowania wspólnej waluty pozostawały względnie stabilne, choć końcówka tygodnia przyniosła lekkie umocnienie wobec złotego. W skali całego tygodnia euro zyskało 1,03 gr.
Frank szwajcarski (CHF) – wyraźne odbicie
Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6258 zł, a zakończył na 4,6482 zł. Szwajcarska waluta po chwilowym osłabieniu w czwartek szybko wróciła do wzrostów. Łącznie CHF podrożał o 2,24 gr i był drugą najmocniejszą walutą tygodnia.
Funt szterling (GBP) – jedyna waluta na minusie
Funt był najdroższą walutą w zestawieniu, ale jako jedyny stracił wobec złotego. W poniedziałek kosztował 4,8998 zł, a w piątek 4,8745 zł. Oznacza to spadek o 2,53 gr w skali tygodnia.
Podsumowanie tygodnia na rynku walut (11–15 maja 2026)
- USD: +5,18 gr (z 3,6007 zł do 3,6525 zł)
- EUR: +1,03 gr (z 4,2386 zł do 4,2489 zł)
- CHF: +2,24 gr (z 4,6258 zł do 4,6482 zł)
- GBP: -2,53 gr (z 4,8998 zł do 4,8745 zł)
Czytaj też:
Sejm zdecydował ws. kryptowalut. Do trzech razy sztuka?
Notowania w minionym tygodniu
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 11 do 15 maja 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
- dolar – 3,6525 zł
- euro – 4,2489 zł
- frank szwajcarski – 4,6482 zł
- funt szterling – 4,8745 zł
Kursy walut – czwartek, 14 maja
- dolar – 3,6205 zł
- euro – 4,2401 zł
- frank szwajcarski – 4,6303 zł
- funt szterling – 4,8945 zł
Kursy walut – środa, 13 maja
- dolar – 3,6336 zł
- euro – 4,2524 zł
- frank szwajcarski – 4,6446 zł
- funt szterling – 4,9141 zł
Kursy walut – wtorek, 12 maja
- dolar – 3,6167 zł
- euro – 4,2478 zł
- frank szwajcarski – 4,6330 zł
- funt szterling – 4,8935 zł
Kursy walut – poniedziałek, 11 maja
- dolar – 3,6007 zł
- euro – 4,2386 zł
- frank szwajcarski – 4,6258 zł
- funt szterling – 4,8998 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
Czytaj też:
W co zainwestowalibyśmy 100 tys. zł? Odpowiedzi Polaków zaskakują