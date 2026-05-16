Złoty osłabiony. Dolar bije cenowy rekord tygodnia

Drugi tydzień maja przyniósł wyraźne osłabienie złotego wobec części głównych światowych walut. Walutowym królem tygodnia okazał się dolar amerykański, który wyraźnie umocnił się wobec polskiej waluty. Mocno wzrósł także frank szwajcarski, a euro zakończyło tydzień na lekkim plusie.

Wyjątkiem był funt szterling, który jako jedyny stracił wobec złotego. Brytyjska waluta przez większą część tygodnia pozostawała niestabilna i ostatecznie zakończyła notowania poniżej poziomu z poniedziałku.

Najbardziej dynamiczne ruchy obserwowaliśmy pod koniec tygodnia, kiedy dolar zanotował mocne odbicie po wcześniejszych spadkach. Frank szwajcarski również wrócił do trendu wzrostowego, potwierdzając utrzymujące się zainteresowanie bezpiecznymi walutami.

Analiza tygodnia (11–15 maja 2026)

Dolar amerykański (USD) – największy wzrost tygodnia

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,6007 zł (poniedziałek), a zakończył na 3,6525 zł (piątek). W trakcie tygodnia amerykańska waluta stopniowo umacniała się wobec złotego, a najmocniejszy ruch nastąpił w piątek. Łącznie USD podrożał o 5,18 gr, co jest największym wzrostem spośród analizowanych walut.

Euro (EUR) – umiarkowany wzrost

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2386 zł, a w piątek 4,2489 zł. Notowania wspólnej waluty pozostawały względnie stabilne, choć końcówka tygodnia przyniosła lekkie umocnienie wobec złotego. W skali całego tygodnia euro zyskało 1,03 gr.

Frank szwajcarski (CHF) – wyraźne odbicie

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6258 zł, a zakończył na 4,6482 zł. Szwajcarska waluta po chwilowym osłabieniu w czwartek szybko wróciła do wzrostów. Łącznie CHF podrożał o 2,24 gr i był drugą najmocniejszą walutą tygodnia.

Funt szterling (GBP) – jedyna waluta na minusie

Funt był najdroższą walutą w zestawieniu, ale jako jedyny stracił wobec złotego. W poniedziałek kosztował 4,8998 zł, a w piątek 4,8745 zł. Oznacza to spadek o 2,53 gr w skali tygodnia.

Podsumowanie tygodnia na rynku walut (11–15 maja 2026)

USD: +5,18 gr (z 3,6007 zł do 3,6525 zł)

EUR: +1,03 gr (z 4,2386 zł do 4,2489 zł)

CHF: +2,24 gr (z 4,6258 zł do 4,6482 zł)

GBP: -2,53 gr (z 4,8998 zł do 4,8745 zł)

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 11 do 15 maja 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 15 maja

dolar – 3,6525 zł

euro – 4,2489 zł

frank szwajcarski – 4,6482 zł

funt szterling – 4,8745 zł

Kursy walut – czwartek, 14 maja

dolar – 3,6205 zł

euro – 4,2401 zł

frank szwajcarski – 4,6303 zł

funt szterling – 4,8945 zł

Kursy walut – środa, 13 maja

dolar – 3,6336 zł

euro – 4,2524 zł

frank szwajcarski – 4,6446 zł

funt szterling – 4,9141 zł

Kursy walut – wtorek, 12 maja

dolar – 3,6167 zł

euro – 4,2478 zł

frank szwajcarski – 4,6330 zł

funt szterling – 4,8935 zł

Kursy walut – poniedziałek, 11 maja

dolar – 3,6007 zł

euro – 4,2386 zł

frank szwajcarski – 4,6258 zł

funt szterling – 4,8998 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

