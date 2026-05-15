Złoty traci impet. Cena dolara wystrzeliła, frank też w górę

Piątkowe notowania walut przynoszą ponowne osłabienie polskiego złotego wobec części głównych światowych walut.

Najmocniej zyskuje dziś dolar amerykański, który wyraźnie odbija po wcześniejszych spadkach. Skok cenowy o ponad 3 grosze na 1 dolarze daje mu tytuł króla piątkowych zwyżek.

Mocno drożeje również frank szwajcarski, a euro kontynuuje umiarkowany trend wzrostowy. Jedynie funt szterling tanieje wobec złotego. Spadek ceny jest jeszcze większy niż czwartkowy. Brytyjska waluta kontynuuje wczorajszą tendencję spadkową.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6525 zł wobec 3,6205 zł w czwartek. To wzrost o 0,0320 zł, czyli 3,20 gr. Amerykańska waluta notuje dziś największy wzrost spośród głównych walut.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2489 zł, podczas gdy w czwartek było to 4,2401 zł. Oznacza to wzrost o 0,0088 zł, czyli 0,88 gr. Wspólna waluta lekko umacnia się wobec polskiego złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6482 zł wobec 4,6303 zł w czwartek. To wzrost o 0,0179 zł, czyli 1,79 gr. Szwajcarska waluta wyraźnie odrabia czwartkowe straty.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8745 zł, podczas gdy w czwartek było to 4,8945 zł. Oznacza to spadek o 0,0200 zł, czyli 2,00 gr. Brytyjska waluta notuje dziś jedyny spadek spośród głównych walut. Warto zaznaczyć, że jest on dość wyraźny, tym samym oddalając widmo ceny 5 zł za 1 funta.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +3,20 gr (z 3,6205 zł do 3,6525 zł)

EUR: +0,88 gr (z 4,2401 zł do 4,2489 zł)

CHF: +1,79 gr (z 4,6303 zł do 4,6482 zł)

GBP: -2,00 gr (z 4,8945 zł do 4,8745 zł)

Kursy głównych walut z 15 maja 2026 r.

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 14 maja

dolar – 3,6205 zł

euro – 4,2401 zł

frank szwajcarski – 4,6303 zł

funt szterling – 4,8945 zł

Kursy walut – środa, 13 maja

dolar – 3,6336 zł

euro – 4,2524 zł

frank szwajcarski – 4,6446 zł

funt szterling – 4,9141 zł

Kursy walut – wtorek, 12 maja

dolar – 3,6167 zł

euro – 4,2478 zł

frank szwajcarski – 4,6330 zł

funt szterling – 4,8935 zł

Kursy walut – poniedziałek, 11 maja

dolar – 3,6007 zł

euro – 4,2386 zł

frank szwajcarski – 4,6258 zł

funt szterling – 4,8998 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

