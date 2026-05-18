Dobry początek tygodnia dla złotego. Tanieje dolar, euro i frank

Poniedziałkowe notowania walut przynoszą umocnienie polskiego złotego wobec większości głównych światowych walut. Po mocnych wzrostach dolara i franka z końcówki ubiegłego tygodnia dziś obserwujemy wyraźne uspokojenie rynku. Najmocniej tanieje dolar amerykański, a tuż za nim euro oraz frank szwajcarski.

Jedynie funt szterling lekko drożeje wobec złotego, jednak skala wzrostu pozostaje symboliczna.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6451 zł wobec 3,6525 zł w piątek. To spadek o 0,0074 zł, czyli 0,74 gr. Amerykańska waluta oddaje część piątkowych wzrostów i najmocniej dziś tanieje.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2434 zł, podczas gdy w piątek było to 4,2489 zł. Oznacza to spadek o 0,0055 zł, czyli 0,55 gr. Wspólna waluta lekko osłabia się wobec polskiego złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6439 zł wobec 4,6482 zł w piątek. To spadek o 0,0043 zł, czyli 0,43 gr. Szwajcarska waluta pozostaje stabilna mimo lekkiej korekty.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8761 zł, podczas gdy w piątek było to 4,8745 zł. Oznacza to wzrost o 0,0016 zł, czyli 0,16 gr. Brytyjska waluta notuje dziś jedyny wzrost spośród głównych walut, choć zmiana ma charakter symboliczny.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -0,74 gr (z 3,6525 zł do 3,6451 zł)

EUR: -0,55 gr (z 4,2489 zł do 4,2434 zł)

CHF: -0,43 gr (z 4,6482 zł do 4,6439 zł)

GBP: +0,16 gr (z 4,8745 zł do 4,8761 zł)

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 15 maja

dolar – 3,6525 zł

euro – 4,2489 zł

frank szwajcarski – 4,6482 zł

funt szterling – 4,8745 zł

Kursy walut – czwartek, 14 maja

dolar – 3,6205 zł

euro – 4,2401 zł

frank szwajcarski – 4,6303 zł

funt szterling – 4,8945 zł

Kursy walut – środa, 13 maja

dolar – 3,6336 zł

euro – 4,2524 zł

frank szwajcarski – 4,6446 zł

funt szterling – 4,9141 zł

Kursy walut – wtorek, 12 maja

dolar – 3,6167 zł

euro – 4,2478 zł

frank szwajcarski – 4,6330 zł

funt szterling – 4,8935 zł

Kursy walut – poniedziałek, 11 maja

dolar – 3,6007 zł

euro – 4,2386 zł

frank szwajcarski – 4,6258 zł

funt szterling – 4,8998 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

