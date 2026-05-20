Cena funta eksplodowała. Dolar i euro też mocno w górę

To nie jest dobry dzień dla złotego. Środowe notowania walut przynoszą wyraźne osłabienie polskiego złotego wobec wszystkich głównych światowych walut.

Najmocniej drożeje dziś funt szterling, który notuje wyraźny skok i jest zdecydowanym liderem wzrostów. Mocno rośnie także dolar amerykański, euro wyraźnie zyskuje, natomiast frank szwajcarski notuje najmniejszy wzrost spośród głównych walut.

Dzisiejsza sesja pokazuje powrót presji na złotego po spokojniejszym wtorku. Wszystkie główne waluty kończą dzień na plusie.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6709 zł wobec 3,6467 zł we wtorku. To wzrost o 0,0242 zł, czyli 2,42 gr. Amerykańska waluta notuje dziś drugi największy wzrost spośród głównych walut.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2546 zł, podczas gdy we wtorku było to 4,2389 zł. Oznacza to wzrost o 0,0157 zł, czyli 1,57 gr. Wspólna waluta wyraźnie umacnia się wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6455 zł wobec 4,6347 zł we wtorku. To wzrost o 0,0108 zł, czyli 1,08 gr. Szwajcarska waluta notuje najmniejszy wzrost spośród głównych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9126 zł, podczas gdy we wtorku było to 4,8844 zł. Oznacza to wzrost o 0,0282 zł, czyli 2,82 gr. Brytyjska waluta notuje dziś największy wzrost i zbliża się do poziomu 5 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +2,42 gr (z 3,6467 zł do 3,6709 zł)

EUR: +1,57 gr (z 4,2389 zł do 4,2546 zł)

CHF: +1,08 gr (z 4,6347 zł do 4,6455 zł)

GBP: +2,82 gr (z 4,8844 zł do 4,9126 zł)

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 19 maja

dolar – 3,6467 zł

euro – 4,2389 zł

frank szwajcarski – 4,6347 zł

funt szterling – 4,8844 zł

Kursy walut – poniedziałek, 18 maja

dolar – 3,6451 zł

euro – 4,2434 zł

frank szwajcarski – 4,6439 zł

funt szterling – 4,8761 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

