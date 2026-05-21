Złoty bryluje. Mocne waluty notują spadki

Złoty wraca do gry. Po druzgocącym dla polskiej waluty wtorku, środowe notowania przynoszą dobre wieści. Złoty wyraźnie zyskuje wobec głównych światowych walut.

Najmocniej tanieje dolar amerykański, choć spadki widoczne są również na euro, franku szwajcarskim i funcie.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6529 zł wobec 3,6709 zł w środę. To spadek o 0,0180 zł, czyli 1,80 gr. Amerykańska waluta oddaje część wcześniejszych wzrostów i notuje dziś największy spadek spośród głównych walut.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2460 zł, podczas gdy w środę było to 4,2546 zł. Oznacza to spadek o 0,0086 zł, czyli 0,86 gr. Wspólna waluta lekko osłabia się wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6409 zł wobec 4,6455 zł w środę. To spadek o 0,0046 zł, czyli 0,46 gr. Szwajcarska waluta pozostaje relatywnie stabilna, choć również traci.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9078 zł, podczas gdy w środę było to 4,9126 zł. Oznacza to spadek o 0,0048 zł, czyli 0,48 gr. Brytyjska waluta również lekko koryguje wcześniejsze wzrosty i znów mamy odwrót od widma 5 zł za jednego funta.

Podsumowanie dnia na rynku walut

Kursy głównych walut z 21 maja 2026 r.

Kursy walut – czwartek, 21 maja

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 20 maja

dolar – 3,6709 zł

euro – 4,2546 zł

frank szwajcarski – 4,6455 zł

funt szterling – 4,9126 zł

Kursy walut – wtorek, 19 maja

dolar – 3,6467 zł

euro – 4,2389 zł

frank szwajcarski – 4,6347 zł

funt szterling – 4,8844 zł

Kursy walut – poniedziałek, 18 maja

dolar – 3,6451 zł

euro – 4,2434 zł

frank szwajcarski – 4,6439 zł

funt szterling – 4,8761 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

