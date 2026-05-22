Złoty dostaje szwajcarskiego łupnia. Frank mocno w górę

Tydzień nie kończy się dobrze dla złotego. Piątkowe notowania walut przynoszą jego lekkie osłabienie wobec większości głównych światowych walut. Po czwartkowych spadkach dziś obserwujemy niewielkie, ale wyraźne odbicie części kursów.

Najmocniej drożeje frank szwajcarski, a tuż za nim dolar amerykański. Funt szterling również lekko zyskuje, natomiast euro minimalnie traci wobec złotego.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6571 zł wobec 3,6529 zł w czwartek. To wzrost o 0,0042 zł, czyli 0,42 gr. Amerykańska waluta notuje dziś umiarkowane odbicie.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2453 zł, podczas gdy w czwartek było to 4,2460 zł. Oznacza to spadek o 0,0007 zł, czyli 0,07 gr. Wspólna waluta lekko osłabia się wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6514 zł wobec 4,6409 zł w czwartek. To wzrost o 0,0105 zł, czyli 1,05 gr. Szwajcarska waluta wyraźnie zyskuje i jest liderem dzisiejszych wzrostów.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9104 zł, podczas gdy w czwartek było to 4,9078 zł. Oznacza to wzrost o 0,0026 zł, czyli 0,26 gr. Brytyjska waluta lekko umacnia się wobec złotego.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +0,42 gr (z 3,6529 zł do 3,6571 zł)

EUR: -0,07 gr (z 4,2460 zł do 4,2453 zł)

CHF: +1,05 gr (z 4,6409 zł do 4,6514 zł)

GBP: +0,26 gr (z 4,9078 zł do 4,9104 zł)

Kursy głównych walut z 22 maja 2026 r.

Kursy walut – piątek, 22 maja

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 21 maja

dolar – 3,6529 zł

euro – 4,2460 zł

frank szwajcarski – 4,6409 zł

funt szterling – 4,9078 zł

Kursy walut – środa, 20 maja

dolar – 3,6709 zł

euro – 4,2546 zł

frank szwajcarski – 4,6455 zł

funt szterling – 4,9126 zł

Kursy walut – wtorek, 19 maja

dolar – 3,6467 zł

euro – 4,2389 zł

frank szwajcarski – 4,6347 zł

funt szterling – 4,8844 zł

Kursy walut – poniedziałek, 18 maja

dolar – 3,6451 zł

euro – 4,2434 zł

frank szwajcarski – 4,6439 zł

funt szterling – 4,8761 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

