Złoty odrabia straty. Dolar i euro lecą w dół

Początek nowego tygodnia przynosi lekkie umocnienie złotego wobec większości głównych walut. Poniedziałkowe notowania pokazują spadki kursów dolara amerykańskiego, euro i funta szterlinga względem piątkowych poziomów. Wyjątkiem pozostaje frank szwajcarski, który symbolicznie zyskuje wobec polskiej waluty.

Spadkowym królem dnia jest dolar, który tanieje o prawie 2 grosze. Wspólna waluta traci nieco ponad grosz. Korekta funta jest symboliczna, ale również pozostaje na minusie.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6374 zł wobec 3,6571 zł w piątek. To spadek o 0,0197 zł, czyli 1,97 gr. Amerykańska waluta wyraźnie osłabia się wobec złotego i jest to największy spadek dnia, wśród głównych walut.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2352 zł, podczas gdy w piątek było to 4,2453 zł. Oznacza to spadek o 0,0101 zł, czyli 1,01 gr. Wspólna waluta lekko traci wobec polskiej waluty.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6530 zł wobec 4,6514 zł w piątek. To wzrost o 0,0016 zł, czyli 0,16 gr. Szwajcarska waluta pozostaje stabilna, notując jedynie symboliczne umocnienie.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9078 zł, podczas gdy w piątek było to 4,9104 zł. Oznacza to spadek o 0,0026 zł, czyli 0,26 gr. Brytyjska waluta lekko osłabia się wobec złotego, minimalnie oddalając się od ceny 5 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -1,97 gr (z 3,6571 zł do 3,6374 zł)

EUR: -1,01 gr (z 4,2453 zł do 4,2352 zł)

CHF: +0,16 gr (z 4,6514 zł do 4,6530 zł)

GBP: -0,26 gr (z 4,9104 zł do 4,9078 zł)

Kursy głównych walut z 25 maja 2026 r.

Kursy walut – poniedziałek, 25 maja

dolar – 3,6374 zł

euro – 4,2352 zł

frank szwajcarski – 4,6530 zł

funt szterling – 4,9078 zł

Czytaj też:

Złoty w defensywie. Cena funta wystrzeliła, dolar też w górę

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 22 maja

dolar – 3,6571 zł

euro – 4,2453 zł

frank szwajcarski – 4,6514 zł

funt szterling – 4,9104 zł

Kursy walut – czwartek, 21 maja

dolar – 3,6529 zł

euro – 4,2460 zł

frank szwajcarski – 4,6409 zł

funt szterling – 4,9078 zł

Kursy walut – środa, 20 maja

dolar – 3,6709 zł

euro – 4,2546 zł

frank szwajcarski – 4,6455 zł

funt szterling – 4,9126 zł

Kursy walut – wtorek, 19 maja

dolar – 3,6467 zł

euro – 4,2389 zł

frank szwajcarski – 4,6347 zł

funt szterling – 4,8844 zł

Kursy walut – poniedziałek, 18 maja

dolar – 3,6451 zł

euro – 4,2434 zł

frank szwajcarski – 4,6439 zł

funt szterling – 4,8761 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

Czytaj też:

Nawrocki zawetuje trzeci raz? Kontrowersyjna ustawa ponownie na biurku prezydenta