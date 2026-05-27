Złoty ma dobry dzień. Spadają ceny franka i funta

Środowe notowania walut przynoszą mieszane nastroje na rynku. Polska waluta lekko traci wobec dolara i euro, ale jednocześnie umacnia się względem franka szwajcarskiego oraz funta szterlinga.

Największy ruch obserwujemy dziś na funcie, który spada o blisko 1 grosz. Tym samym widmo 5 zł za jednego funta oddala się coraz bardziej.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6404 zł wobec 3,6394 zł we wtorek. To wzrost o 0,0010 zł, czyli 0,10 gr. Amerykańska waluta notuje symboliczny wzrost wobec złotego.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2393 zł, podczas gdy we wtorek było to 4,2352 zł. Oznacza to wzrost o 0,0041 zł, czyli 0,41 gr. Wspólna waluta lekko zyskuje wobec polskiej waluty.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6306 zł wobec 4,6388 zł we wtorek. To spadek o 0,0082 zł, czyli 0,82 gr. Szwajcarska waluta kolejny dzień traci wobec złotego.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8950 zł, podczas gdy we wtorek było to 4,9044 zł. Oznacza to spadek o 0,0094 zł, czyli 0,94 gr. Brytyjska waluta notuje dziś największy spadek spośród głównych walut.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +0,10 gr (z 3,6394 zł do 3,6404 zł)

EUR: +0,41 gr (z 4,2352 zł do 4,2393 zł)

CHF: -0,82 gr (z 4,6388 zł do 4,6306 zł)

GBP: -0,94 gr (z 4,9044 zł do 4,8950 zł)

Kursy głównych walut z 27 maja 2026 r.

Kursy walut – środa, 27 maja

Kursy walut w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 26 maja

dolar – 3,6394 zł

euro – 4,2352 zł

frank szwajcarski – 4,6388 zł

funt szterling – 4,9044 zł

Kursy walut – poniedziałek, 25 maja

dolar – 3,6374 zł

euro – 4,2352 zł

frank szwajcarski – 4,6530 zł

funt szterling – 4,9078 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 22 maja

dolar – 3,6571 zł

euro – 4,2453 zł

frank szwajcarski – 4,6514 zł

funt szterling – 4,9104 zł

Kursy walut – czwartek, 21 maja

dolar – 3,6529 zł

euro – 4,2460 zł

frank szwajcarski – 4,6409 zł

funt szterling – 4,9078 zł

Kursy walut – środa, 20 maja

dolar – 3,6709 zł

euro – 4,2546 zł

frank szwajcarski – 4,6455 zł

funt szterling – 4,9126 zł

Kursy walut – wtorek, 19 maja

dolar – 3,6467 zł

euro – 4,2389 zł

frank szwajcarski – 4,6347 zł

funt szterling – 4,8844 zł

Kursy walut – poniedziałek, 18 maja

dolar – 3,6451 zł

euro – 4,2434 zł

frank szwajcarski – 4,6439 zł

funt szterling – 4,8761 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

