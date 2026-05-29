Dolar spada, euro też w dół. Kursy walut 29 maja 2026

Piątkowe notowania walut przynoszą niewielkie zmiany na rynku. Polska waluta umacnia się wobec dolara, euro oraz funta szterlinga, ale jednocześnie wyraźnie traci względem franka szwajcarskiego. Największy ruch obserwujemy właśnie na franku, który drożeje o blisko 2 grosze.

Mimo wzrostu kursu szwajcarskiej waluty złoty utrzymuje stabilną pozycję wobec pozostałych głównych walut. Dolar i euro lekko tanieją, a funt szterling kontynuuje spadkowy trend z ostatnich dni.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6395 zł wobec 3,6463 zł w czwartek. To spadek o 0,0068 zł, czyli 0,68 gr. Amerykańska waluta lekko osłabia się wobec złotego.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2322 zł, podczas gdy w czwartek było to 4,2355 zł. Oznacza to spadek o 0,0033 zł, czyli 0,33 gr. Wspólna waluta delikatnie traci wobec polskiej waluty.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6401 zł wobec 4,6224 zł w czwartek. To wzrost o 0,0177 zł, czyli 1,77 gr. Szwajcarska waluta wyraźnie umacnia się wobec złotego i notuje największy ruch dnia.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8806 zł, podczas gdy w czwartek było to 4,8866 zł. Oznacza to spadek o 0,0060 zł, czyli 0,60 gr. To kolejny dzień osłabienia brytyjskiej waluty wobec złotego.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -0,68 gr (z 3,6463 zł do 3,6395 zł)

EUR: -0,33 gr (z 4,2355 zł do 4,2322 zł)

CHF: +1,77 gr (z 4,6224 zł do 4,6401 zł)

GBP: -0,60 gr (z 4,8866 zł do 4,8806 zł)

Kursy walut w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 28 maja

dolar – 3,6463 zł

euro – 4,2355 zł

frank szwajcarski – 4,6224 zł

funt szterling – 4,8866 zł

Kursy walut – środa, 27 maja

dolar – 3,6404 zł

euro – 4,2393 zł

frank szwajcarski – 4,6306 zł

funt szterling – 4,8950 zł

Kursy walut – wtorek, 26 maja

dolar – 3,6394 zł

euro – 4,2352 zł

frank szwajcarski – 4,6388 zł

funt szterling – 4,9044 zł

Kursy walut – poniedziałek, 25 maja

dolar – 3,6374 zł

euro – 4,2352 zł

frank szwajcarski – 4,6530 zł

funt szterling – 4,9078 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

