Leć do kantoru. Ceny kluczowych walut zaskakują
Analiza rynku walut w mijającym tygodniu Źródło: Shutterstock / Sebaguir
Złoty coraz silniejszy. Tak wyglądał tydzień na rynku walut według danych Narodowego Banku Polskiego.

Ostatni tydzień maja przyniósł wyraźne umocnienie polskiej waluty wobec części głównych światowych walut. Najmocniej wobec złotego tracił funt szterling, a wyraźne spadki zanotował również frank szwajcarski. Dolar utrzymał niemal identyczny poziom, natomiast euro lekko osłabiło się względem polskiej waluty.

To właśnie brytyjska waluta okazała się największym przegranym tygodnia. W ciągu pięciu dni funt stracił ponad 2,7 grosza, wyraźnie oddalając się od granicy 5 zł.

Analiza tygodnia (25–29 maja 2026)

Dolar amerykański (USD) – praktycznie bez zmian, ale na minusie

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,6374 zł, a zakończył na 3,6395 zł. Łącznie USD podrożał jedynie o 0,21 gr, pozostając najbardziej stabilną walutą tygodnia.

Euro (EUR) – lekki spadek

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2352 zł, a w piątek 4,2322 zł. W skali tygodnia oznacza to spadek o 0,30 gr. Wspólna waluta lekko osłabiła się wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF) – wyraźne osłabienie

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6530 zł, a zakończył na 4,6401 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to spadek o 1,29 gr.

Funt szterling (GBP) – największy spadek tygodnia

Funt zaczął tydzień na 4,9078 zł, a zakończył na 4,8806 zł. To spadek o 2,72 gr, co jest największą zmianą spośród analizowanych walut.

Podsumowanie tygodnia (25–29 maja 2026)

  • USD: +0,21 gr (z 3,6374 zł do 3,6395 zł)
  • EUR: -0,30 gr (z 4,2352 zł do 4,2322 zł)
  • CHF: -1,29 gr (z 4,6530 zł do 4,6401 zł)
  • GBP: -2,72 gr (z 4,9078 zł do 4,8806 zł)

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 25 do 29 maja 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 29 maja

  • dolar – 3,6395 zł
  • euro – 4,2322 zł
  • frank szwajcarski – 4,6401 zł
  • funt szterling – 4,8806 zł

Kursy walut – czwartek, 28 maja

  • dolar – 3,6463 zł
  • euro – 4,2355 zł
  • frank szwajcarski – 4,6224 zł
  • funt szterling – 4,8866 zł

Kursy walut – środa, 27 maja

  • dolar – 3,6404 zł
  • euro – 4,2393 zł
  • frank szwajcarski – 4,6306 zł
  • funt szterling – 4,8950 zł

Kursy walut – wtorek, 26 maja

  • dolar – 3,6394 zł
  • euro – 4,2352 zł
  • frank szwajcarski – 4,6388 zł
  • funt szterling – 4,9044 zł

Kursy walut – poniedziałek, 25 maja

  • dolar – 3,6374 zł
  • euro – 4,2352 zł
  • frank szwajcarski – 4,6530 zł
  • funt szterling – 4,9078 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

  • Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
  • Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
  • Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

Źródło: Narodowy Bank Polski / WPROST.pl