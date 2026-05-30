Leć do kantoru. Ceny kluczowych walut zaskakują

Ostatni tydzień maja przyniósł wyraźne umocnienie polskiej waluty wobec części głównych światowych walut. Najmocniej wobec złotego tracił funt szterling, a wyraźne spadki zanotował również frank szwajcarski. Dolar utrzymał niemal identyczny poziom, natomiast euro lekko osłabiło się względem polskiej waluty.

To właśnie brytyjska waluta okazała się największym przegranym tygodnia. W ciągu pięciu dni funt stracił ponad 2,7 grosza, wyraźnie oddalając się od granicy 5 zł.

Analiza tygodnia (25–29 maja 2026)

Dolar amerykański (USD) – praktycznie bez zmian, ale na minusie

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,6374 zł, a zakończył na 3,6395 zł. Łącznie USD podrożał jedynie o 0,21 gr, pozostając najbardziej stabilną walutą tygodnia.

Euro (EUR) – lekki spadek

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2352 zł, a w piątek 4,2322 zł. W skali tygodnia oznacza to spadek o 0,30 gr. Wspólna waluta lekko osłabiła się wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF) – wyraźne osłabienie

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6530 zł, a zakończył na 4,6401 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to spadek o 1,29 gr.

Funt szterling (GBP) – największy spadek tygodnia

Funt zaczął tydzień na 4,9078 zł, a zakończył na 4,8806 zł. To spadek o 2,72 gr, co jest największą zmianą spośród analizowanych walut.

Podsumowanie tygodnia (25–29 maja 2026)

USD: +0,21 gr (z 3,6374 zł do 3,6395 zł)

EUR: -0,30 gr (z 4,2352 zł do 4,2322 zł)

CHF: -1,29 gr (z 4,6530 zł do 4,6401 zł)

GBP: -2,72 gr (z 4,9078 zł do 4,8806 zł)

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 25 do 29 maja 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 29 maja

dolar – 3,6395 zł

euro – 4,2322 zł

frank szwajcarski – 4,6401 zł

funt szterling – 4,8806 zł

Kursy walut – czwartek, 28 maja

dolar – 3,6463 zł

euro – 4,2355 zł

frank szwajcarski – 4,6224 zł

funt szterling – 4,8866 zł

Kursy walut – środa, 27 maja

dolar – 3,6404 zł

euro – 4,2393 zł

frank szwajcarski – 4,6306 zł

funt szterling – 4,8950 zł

Kursy walut – wtorek, 26 maja

dolar – 3,6394 zł

euro – 4,2352 zł

frank szwajcarski – 4,6388 zł

funt szterling – 4,9044 zł

Kursy walut – poniedziałek, 25 maja

dolar – 3,6374 zł

euro – 4,2352 zł

frank szwajcarski – 4,6530 zł

funt szterling – 4,9078 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

