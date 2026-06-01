Dolar spada, funt drożeje. Kursy walut 1 czerwca 2026

Początek czerwca przynosi spokojne otwarcie na rynku walut. Złoty lekko umacnia się wobec dolara i franka szwajcarskiego, pozostaje niemal stabilny względem euro, a jednocześnie traci do funta szterlinga.

To właśnie na brytyjskiej walucie odnotowano dziś największy ruch. Cena 1 funta podskoczyła o ponad 1 gr. Na szczęście do poziomu 5 zł wciąż funtowi daleko.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6319 zł wobec 3,6395 zł w piątek. To spadek o 0,0076 zł, czyli 0,76 gr. Amerykańska waluta lekko osłabia się wobec złotego.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2341 zł, podczas gdy w piątek było to 4,2322 zł. Oznacza to wzrost o 0,0019 zł, czyli 0,19 gr. To niewielki ruch w górę, ale wspólna waluta pozostaje praktycznie stabilna wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6378 zł wobec 4,6401 zł w piątek. To spadek o 0,0023 zł, czyli 0,23 gr. Szwajcarska waluta lekko traci wobec złotego.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8924 zł, podczas gdy w piątek było to 4,8806 zł. Oznacza to wzrost o 0,0118 zł, czyli 1,18 gr. Brytyjska waluta wyraźnie zyskuje wobec złotego.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -0,76 gr (z 3,6395 zł do 3,6319 zł)

EUR: +0,19 gr (z 4,2322 zł do 4,2341 zł)

CHF: -0,23 gr (z 4,6401 zł do 4,6378 zł)

GBP: +1,18 gr (z 4,8806 zł do 4,8924 zł)

Kursy głównych walut z 1 czerwca 2026 r.

Kursy walut – poniedziałek, 1 czerwca

dolar – 3,6319 zł

euro – 4,2341 zł

frank szwajcarski – 4,6378 zł

funt szterling – 4,8924 zł

Kursy walut w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 29 maja

dolar – 3,6395 zł

euro – 4,2322 zł

frank szwajcarski – 4,6401 zł

funt szterling – 4,8806 zł

Kursy walut – czwartek, 28 maja

dolar – 3,6463 zł

euro – 4,2355 zł

frank szwajcarski – 4,6224 zł

funt szterling – 4,8866 zł

Kursy walut – środa, 27 maja

dolar – 3,6404 zł

euro – 4,2393 zł

frank szwajcarski – 4,6306 zł

funt szterling – 4,8950 zł

Kursy walut – wtorek, 26 maja

dolar – 3,6394 zł

euro – 4,2352 zł

frank szwajcarski – 4,6388 zł

funt szterling – 4,9044 zł

Kursy walut – poniedziałek, 25 maja

dolar – 3,6374 zł

euro – 4,2352 zł

frank szwajcarski – 4,6530 zł

funt szterling – 4,9078 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

