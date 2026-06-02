Złoty ma się dobrze. Frank i euro spadają, dolar minimalnie w górę

Drugi dzień czerwca przynosi umiarkowaną zmienność na rynku walut. Złoty lekko traci wobec dolara i euro, wyraźnie zyskuje wobec franka szwajcarskiego, a wobec funta pozostaje stabilny i to jest bardzo dobry sygnał dla rynku.

Największy ruch ponownie widoczny jest na franku, który dziś jest zdecydowanym królem spadków – kontynuując ten trend wobec polskiej waluty.

Na drugim biegunie znalazł się dolar. Choć cena amerykańskiej waluty idzie w górę, to dolar drożeje o niespełna 40 gr, więc nie ma powodów do niepokoju. Zmiany na pozostałych parach walutowych pozostają niewielkie.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6358 zł wobec 3,6319 zł w poniedziałek. To wzrost o 0,0039 zł, czyli 0,39 gr. Amerykańska waluta lekko umacnia się wobec złotego.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2334 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 4,2341 zł. Oznacza to spadek o 0,0007 zł, czyli 0,07 gr. Wspólna waluta, choć tanieje, pozostaje praktycznie stabilna wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6257 zł wobec 4,6378 zł w poniedziałek. To spadek o 0,0121 zł, czyli 1,21 gr. Szwajcarska waluta wyraźnie traci wobec złotego.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8950 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 4,8924 zł. To wzrost o 0,0026 zł, czyli 0,26 gr. Brytyjska waluta pozostaje stabilna z lekką tendencją wzrostową.

Podsumowanie dnia na rynku walut

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 1 czerwca

dolar – 3,6319 zł

euro – 4,2341 zł

frank szwajcarski – 4,6378 zł

funt szterling – 4,8924 zł

Kursy walut w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 29 maja

dolar – 3,6395 zł

euro – 4,2322 zł

frank szwajcarski – 4,6401 zł

funt szterling – 4,8806 zł

Kursy walut – czwartek, 28 maja

dolar – 3,6463 zł

euro – 4,2355 zł

frank szwajcarski – 4,6224 zł

funt szterling – 4,8866 zł

Kursy walut – środa, 27 maja

dolar – 3,6404 zł

euro – 4,2393 zł

frank szwajcarski – 4,6306 zł

funt szterling – 4,8950 zł

Kursy walut – wtorek, 26 maja

dolar – 3,6394 zł

euro – 4,2352 zł

frank szwajcarski – 4,6388 zł

funt szterling – 4,9044 zł

Kursy walut – poniedziałek, 25 maja

dolar – 3,6374 zł

euro – 4,2352 zł

frank szwajcarski – 4,6530 zł

funt szterling – 4,9078 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

