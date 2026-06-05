Piątkowy triumf złotego. Wyraźne spadki głównych walut

Końcówka tygodnia przynosi wyraźne umocnienie złotego wobec wszystkich głównych walut. Po środowym osłabieniu polska waluta odbija, a dolar, euro, frank szwajcarski oraz funt szterling tracą na wartości.

Najmocniejszy ruch widoczny jest na funcie i dolarze, które wyraźnie tanieją względem środowych notowań. Jednak to funt jest dzisiejszym liderem spadków – tanieje o 1,7 gr.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6392 zł wobec 3,6553 zł w środę. To spadek o 0,0161 zł, czyli 1,61 gr. Amerykańska waluta wyraźnie traci wobec złotego.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2348 zł, podczas gdy w środę było to 4,2433 zł. Oznacza to spadek o 0,0085 zł, czyli 0,85 gr. Wspólna waluta również osłabia się wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6173 zł wobec 4,6301 zł w środę. To spadek o 0,0128 zł, czyli 1,28 gr. Szwajcarska waluta wyraźnie traci.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8966 zł, podczas gdy w środę było to 4,9138 zł. Oznacza to spadek o 0,0172 zł, czyli 1,72 gr. Brytyjska waluta notuje największy spadek dnia.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -1,61 gr (z 3,6553 zł do 3,6392 zł)

EUR: -0,85 gr (z 4,2433 zł do 4,2348 zł)

CHF: -1,28 gr (z 4,6301 zł do 4,6173 zł)

GBP: -1,72 gr (z 4,9138 zł do 4,8966 zł)

Kursy głównych walut z 5 czerwca 2026 r.

Kursy walut – piątek, 5 czerwca

dolar – 3,6392 zł

euro – 4,2348 zł

frank szwajcarski – 4,6173 zł

funt szterling – 4,8966 zł

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Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 3 czerwca

dolar – 3,6553 zł

euro – 4,2433 zł

frank szwajcarski – 4,6301 zł

funt szterling – 4,9138 zł

Kursy walut – wtorek, 2 czerwca

dolar – 3,6358 zł

euro – 4,2334 zł

frank szwajcarski – 4,6257 zł

funt szterling – 4,8950 zł

Kursy walut – poniedziałek, 1 czerwca

dolar – 3,6319 zł

euro – 4,2341 zł

frank szwajcarski – 4,6378 zł

funt szterling – 4,8924 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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