Dramatyczna środa. Złoty dostaje łupnia od dolara i funta

Środa przynosi wyraźne osłabienie złotego wobec wszystkich głównych walut. Dolar, euro, frank szwajcarski oraz funt szterling jednocześnie zyskują na wartości względem polskiej waluty. Niestety dla złotego na środowym rynku dominuje więc jednolity trend wzrostowy po stronie walut obcych.

Najmocniejszy ruch widoczny jest na dolarze i funcie, które wyraźnie drożeją względem wtorku. Liderem zwyżek jest amerykańska waluta – 1 dolar drożeje prawie o 2 gr.

Euro również kontynuuje wzrostowy trend, a frank szwajcarski dołącza do ogólnej fali umocnienia.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6553 zł wobec 3,6358 zł we wtorek. To wzrost o 0,0195 zł, czyli 1,95 gr. Amerykańska waluta wyraźnie umacnia się wobec złotego. To największa zmiana tego dnia.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2433 zł, podczas gdy we wtorek było to 4,2334 zł. Oznacza to wzrost o 0,0099 zł, czyli 0,99 gr. Wspólna waluta również zyskuje wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6301 zł wobec 4,6257 zł we wtorek. To wzrost o 0,0044 zł, czyli 0,44 gr. Szwajcarska waluta lekko odbija w górę.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9138 zł, podczas gdy we wtorek było to 4,8950 zł. To wzrost o 0,0188 zł, czyli 1,88 gr. Brytyjska waluta wyraźnie umacnia się wobec złotego. Ten skok przybliża ją do poziomu 5 zł za funt.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +1,95 gr (z 3,6358 zł do 3,6553 zł)

EUR: +0,99 gr (z 4,2334 zł do 4,2433 zł)

CHF: +0,44 gr (z 4,6257 zł do 4,6301 zł)

GBP: +1,88 gr (z 4,8950 zł do 4,9138 zł)

Kursy głównych walut z 3 czerwca 2026 r.

Kursy walut – środa, 3 czerwca

dolar – 3,6553 zł

euro – 4,2433 zł

frank szwajcarski – 4,6301 zł

funt szterling – 4,9138 zł

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Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 2 czerwca

dolar – 3,6358 zł

euro – 4,2334 zł

frank szwajcarski – 4,6257 zł

funt szterling – 4,8950 zł

Kursy walut – poniedziałek, 1 czerwca

dolar – 3,6319 zł

euro – 4,2341 zł

frank szwajcarski – 4,6378 zł

funt szterling – 4,8924 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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