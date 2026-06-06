Złoty odrabia straty. Frank wyraźnie tanieje

Pierwszy tydzień czerwca był nietypowy dla rynku walut. Ze względu na czwartkowe święto Bożego Ciała inwestorzy śledzili jedynie cztery dni notowań. Mimo krótszego tygodnia nie zabrakło zmian na głównych parach walutowych.

Największym przegranym mijającego tygodnia okazał się frank szwajcarski, który wyraźnie osłabił się wobec złotego. Euro pozostało praktycznie bez zmian, natomiast dolar amerykański i funt szterling zanotowały niewielkie wzrosty.

Choć środa przyniosła chwilowe osłabienie złotego wobec wszystkich głównych walut, końcówka tygodnia pozwoliła polskiej walucie odrobić część strat. Ostatecznie największą zmianą tygodnia był spadek kursu franka o ponad 2 grosze.

Analiza tygodnia (1–5 czerwca 2026)

Dolar amerykański (USD) – niewielki wzrost

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,6319 zł, a zakończył na 3,6392 zł. Łącznie USD podrożał o 0,73 gr. Amerykańska waluta zanotowała umiarkowany wzrost, choć przez większość tygodnia pozostawała stosunkowo stabilna.

Euro (EUR) – minimalnie w górę

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2341 zł, a w piątek 4,2348 zł. Oznacza to wzrost o 0,07 gr. W praktyce wspólna waluta zakończyła tydzień niemal na tym samym poziomie, pozostając najbardziej stabilną spośród analizowanych walut.

Frank szwajcarski (CHF) – największy spadek tygodnia

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6378 zł, a zakończył na 4,6173 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to spadek o 2,05 gr. To największa zmiana spośród głównych walut i jednocześnie najlepsza wiadomość dla osób spłacających kredyty powiązane z frankiem.

Funt szterling (GBP) – niewielkie umocnienie

Funt zaczął tydzień na 4,8924 zł, a zakończył na 4,8966 zł. Oznacza to wzrost o 0,42 gr. Brytyjska waluta pozostaje daleko od granicy 5 zł, mimo przejściowego skoku notowań w środku tygodnia.

Podsumowanie tygodnia (1–5 czerwca 2026)

USD: +0,73 gr (z 3,6319 zł do 3,6392 zł)

EUR: +0,07 gr (z 4,2341 zł do 4,2348 zł)

CHF: -2,05 gr (z 4,6378 zł do 4,6173 zł)

GBP: +0,42 gr (z 4,8924 zł do 4,8966 zł)

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Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 1 do 5 czerwca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 5 czerwca

dolar – 3,6392 zł

euro – 4,2348 zł

frank szwajcarski – 4,6173 zł

funt szterling – 4,8966 zł

Kursy walut – środa, 3 czerwca

dolar – 3,6553 zł

euro – 4,2433 zł

frank szwajcarski – 4,6301 zł

funt szterling – 4,9138 zł

Kursy walut – wtorek, 2 czerwca

dolar – 3,6358 zł

euro – 4,2334 zł

frank szwajcarski – 4,6257 zł

funt szterling – 4,8950 zł

Kursy walut – poniedziałek, 1 czerwca

dolar – 3,6319 zł

euro – 4,2341 zł

frank szwajcarski – 4,6378 zł

funt szterling – 4,8924 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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