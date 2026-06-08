Czarny poniedziałek dla złotego. Drożeją wszystkie główne waluty

To nie jest dobry poniedziałek dla polskiej waluty. Początek tygodnia przynosi bowiem osłabienie złotego wobec wszystkich głównych walut. Dolar, euro, frank szwajcarski oraz funt szterling zyskują na wartości względem piątkowych notowań.

Najsilniejszy ruch widoczny jest na dolarze amerykańskim. To on jest dziś niezaprzeczalnym królem zwyżek – cena 1 dolara rośnie o ponad 5 gr. Na drugim biegunie znajduje się frank szwajcarski, który notuje najmniejszy wzrost spośród analizowanych walut.

Pozostałe waluty również umacniają się wobec złotego, jednak skala wzrostów jest wyraźnie mniejsza.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6898 zł wobec 3,6392 zł w piątek. To wzrost o 0,0506 zł, czyli 5,06 gr. Amerykańska waluta notuje zdecydowanie największy wzrost spośród głównych walut.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2462 zł, podczas gdy w piątek było to 4,2348 zł. Oznacza to wzrost o 0,0114 zł, czyli 1,14 gr. Wspólna waluta lekko umacnia się wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6230 zł wobec 4,6173 zł w piątek. To wzrost o 0,0057 zł, czyli 0,57 gr. Jest to najmniejsza zmiana spośród analizowanych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9154 zł, podczas gdy w piątek było to 4,8966 zł. Oznacza to wzrost o 0,0188 zł, czyli 1,88 gr. Brytyjska waluta notuje drugi największy wzrost po dolarze.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +5,06 gr (z 3,6392 zł do 3,6898 zł)

EUR: +1,14 gr (z 4,2348 zł do 4,2462 zł)

CHF: +0,57 gr (z 4,6173 zł do 4,6230 zł)

GBP: +1,88 gr (z 4,8966 zł do 4,9154 zł)

Kursy głównych walut z 8 czerwca 2026 r.

Kursy walut – poniedziałek, 8 czerwca

dolar – 3,6898 zł

euro – 4,2462 zł

frank szwajcarski – 4,6230 zł

funt szterling – 4,9154 zł

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Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 5 czerwca

dolar – 3,6392 zł

euro – 4,2348 zł

frank szwajcarski – 4,6173 zł

funt szterling – 4,8966 zł

Kursy walut – środa, 3 czerwca

dolar – 3,6553 zł

euro – 4,2433 zł

frank szwajcarski – 4,6301 zł

funt szterling – 4,9138 zł

Kursy walut – wtorek, 2 czerwca

dolar – 3,6358 zł

euro – 4,2334 zł

frank szwajcarski – 4,6257 zł

funt szterling – 4,8950 zł

Kursy walut – poniedziałek, 1 czerwca

dolar – 3,6319 zł

euro – 4,2341 zł

frank szwajcarski – 4,6378 zł

funt szterling – 4,8924 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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