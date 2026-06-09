Złoty daje łupnia dolarowi. Funt i euro w dół. Kursy walut 9 czerwca 2026

Złoty wraca do gry. Wtorek przynosi wyraźne umocnienie polskiej waluty. Po poniedziałkowym osłabieniu złoty odrabia straty wobec wszystkich głównych walut. Dolar, euro, frank szwajcarski oraz funt szterling tanieją względem wczorajszych notowań.

Najsilniejszy ruch widoczny jest na dolarze amerykańskim. To właśnie on jest dziś liderem spadków – kurs dolara spada o ponad 2 gr. Wyraźnie tanieje również frank szwajcarski.

Pozostałe waluty także tracą na wartości względem złotego, choć skala spadków jest nieco mniejsza. Najmniejszą zmianę notuje funt szterling, którego cena spada o niespełna 1 gr.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6671 zł wobec 3,6898 zł w poniedziałek. To spadek o 0,0227 zł, czyli 2,27 gr. Amerykańska waluta notuje największy spadek spośród głównych walut.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2359 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 4,2462 zł. Oznacza to spadek o 0,0103 zł, czyli 1,03 gr. Wspólna waluta lekko osłabia się wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6042 zł wobec 4,6230 zł w poniedziałek. To spadek o 0,0188 zł, czyli 1,88 gr. Jest to drugi największy spadek spośród analizowanych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9069 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 4,9154 zł. Oznacza to spadek o 0,0085 zł, czyli 0,85 gr. Jest to najmniejsza zmiana spośród głównych walut.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -2,27 gr (z 3,6898 zł do 3,6671 zł)

EUR: -1,03 gr (z 4,2462 zł do 4,2359 zł)

CHF: -1,88 gr (z 4,6230 zł do 4,6042 zł)

GBP: -0,85 gr (z 4,9154 zł do 4,9069 zł)

Kursy głównych walut z 9 czerwca 2026 r.

Kursy walut – wtorek, 9 czerwca

dolar – 3,6671 zł

euro – 4,2359 zł

frank szwajcarski – 4,6042 zł

funt szterling – 4,9069 zł

Kursy w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 8 czerwca

dolar – 3,6898 zł

euro – 4,2462 zł

frank szwajcarski – 4,6230 zł

funt szterling – 4,9154 zł

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Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 5 czerwca

dolar – 3,6392 zł

euro – 4,2348 zł

frank szwajcarski – 4,6173 zł

funt szterling – 4,8966 zł

Kursy walut – środa, 3 czerwca

dolar – 3,6553 zł

euro – 4,2433 zł

frank szwajcarski – 4,6301 zł

funt szterling – 4,9138 zł

Kursy walut – wtorek, 2 czerwca

dolar – 3,6358 zł

euro – 4,2334 zł

frank szwajcarski – 4,6257 zł

funt szterling – 4,8950 zł

Kursy walut – poniedziałek, 1 czerwca

dolar – 3,6319 zł

euro – 4,2341 zł

frank szwajcarski – 4,6378 zł

funt szterling – 4,8924 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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