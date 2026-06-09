Złoty daje łupnia dolarowi. Funt i euro w dół. Kursy walut 9 czerwca 2026

Złoty wraca do gry. Wtorek przynosi wyraźne umocnienie polskiej waluty. Po poniedziałkowym osłabieniu złoty odrabia straty wobec wszystkich głównych walut. Dolar, euro, frank szwajcarski oraz funt szterling tanieją względem wczorajszych notowań.
Najsilniejszy ruch widoczny jest na dolarze amerykańskim. To właśnie on jest dziś liderem spadków – kurs dolara spada o ponad 2 gr. Wyraźnie tanieje również frank szwajcarski.
Pozostałe waluty także tracą na wartości względem złotego, choć skala spadków jest nieco mniejsza. Najmniejszą zmianę notuje funt szterling, którego cena spada o niespełna 1 gr.
Analiza dnia na rynku walut
Dolar amerykański (USD)
Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6671 zł wobec 3,6898 zł w poniedziałek. To spadek o 0,0227 zł, czyli 2,27 gr. Amerykańska waluta notuje największy spadek spośród głównych walut.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,2359 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 4,2462 zł. Oznacza to spadek o 0,0103 zł, czyli 1,03 gr. Wspólna waluta lekko osłabia się wobec złotego.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6042 zł wobec 4,6230 zł w poniedziałek. To spadek o 0,0188 zł, czyli 1,88 gr. Jest to drugi największy spadek spośród analizowanych walut.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 4,9069 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 4,9154 zł. Oznacza to spadek o 0,0085 zł, czyli 0,85 gr. Jest to najmniejsza zmiana spośród głównych walut.
Podsumowanie dnia na rynku walut
- USD: -2,27 gr (z 3,6898 zł do 3,6671 zł)
- EUR: -1,03 gr (z 4,2462 zł do 4,2359 zł)
- CHF: -1,88 gr (z 4,6230 zł do 4,6042 zł)
- GBP: -0,85 gr (z 4,9154 zł do 4,9069 zł)
Kursy głównych walut z 9 czerwca 2026 r.
Kursy walut – wtorek, 9 czerwca
- dolar – 3,6671 zł
- euro – 4,2359 zł
- frank szwajcarski – 4,6042 zł
- funt szterling – 4,9069 zł
Kursy w tym tygodniu
Kursy walut – poniedziałek, 8 czerwca
- dolar – 3,6898 zł
- euro – 4,2462 zł
- frank szwajcarski – 4,6230 zł
- funt szterling – 4,9154 zł
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Notowania w zeszłym tygodniu
Kursy walut – piątek, 5 czerwca
- dolar – 3,6392 zł
- euro – 4,2348 zł
- frank szwajcarski – 4,6173 zł
- funt szterling – 4,8966 zł
Kursy walut – środa, 3 czerwca
- dolar – 3,6553 zł
- euro – 4,2433 zł
- frank szwajcarski – 4,6301 zł
- funt szterling – 4,9138 zł
Kursy walut – wtorek, 2 czerwca
- dolar – 3,6358 zł
- euro – 4,2334 zł
- frank szwajcarski – 4,6257 zł
- funt szterling – 4,8950 zł
Kursy walut – poniedziałek, 1 czerwca
- dolar – 3,6319 zł
- euro – 4,2341 zł
- frank szwajcarski – 4,6378 zł
- funt szterling – 4,8924 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
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