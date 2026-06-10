Funt wystrzelił, euro i dolar też w górę. Kursy walut 10 czerwca 2026

Środa nie jest najlepszym dniem dla złotego. Polska waluta ponownie traci część odzyskanego wcześniej terenu. Dolar, euro oraz funt szterling zyskują na wartości względem wtorkowych notowań. Wyjątkiem pozostaje frank szwajcarski, który jako jedyny lekko tanieje.

Najsilniejszy ruch widoczny jest na funcie szterlingu. Brytyjska waluta drożeje o 1,50 gr i notuje największy wzrost spośród głównych walut.

Mocno zyskuje również euro. Dolar także notuje zwyżkę, choć nie jest ona tak spektakularna jak w przypadku funta. Na drugim biegunie znajduje się frank szwajcarski, którego kurs spada symbolicznie o 0,12 gr.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6767 zł wobec 3,6671 zł we wtorek. To wzrost o 0,0096 zł, czyli 0,96 gr. Amerykańska waluta powraca do wzrostów po wtorkowym osłabieniu.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2481 zł, podczas gdy we wtorek było to 4,2359 zł. Oznacza to wzrost o 0,0122 zł, czyli 1,22 gr. Wspólna waluta wyraźnie umacnia się wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6030 zł wobec 4,6042 zł we wtorek. To spadek o 0,0012 zł, czyli 0,12 gr. Szwajcarska waluta jako jedyna notuje dziś obniżkę ceny.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9219 zł, podczas gdy we wtorek było to 4,9069 zł. To oznacza wzrost o 0,0150 zł, czyli 1,50 gr. Brytyjska waluta notuje największy wzrost spośród analizowanych walut.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +0,96 gr (z 3,6671 zł do 3,6767 zł)

EUR: +1,22 gr (z 4,2359 zł do 4,2481 zł)

CHF: -0,12 gr (z 4,6042 zł do 4,6030 zł)

GBP: +1,50 gr (z 4,9069 zł do 4,9219 zł)

Kursy głównych walut z 10 czerwca 2026 r.

Kursy walut – środa, 10 czerwca

dolar – 3,6767 zł

euro – 4,2481 zł

frank szwajcarski – 4,6030 zł

funt szterling – 4,9219 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 9 czerwca

dolar – 3,6671 zł

euro – 4,2359 zł

frank szwajcarski – 4,6042 zł

funt szterling – 4,9069 zł

Kursy walut – poniedziałek, 8 czerwca

dolar – 3,6898 zł

euro – 4,2462 zł

frank szwajcarski – 4,6230 zł

funt szterling – 4,9154 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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