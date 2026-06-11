Dolar w górę, funt i frank też drożeją. Kursy walut 11 czerwca 2026

Czwartek nie przynosi poprawy sytuacji polskiej waluty. Złoty osłabia się wobec wszystkich głównych walut, a dolar, euro, frank szwajcarski oraz funt szterling drożeją względem środowych notowań.

Najsilniejszy ruch widoczny jest na dolarze amerykańskim. To właśnie on notuje największy wzrost spośród głównych walut, drożejąc o ponad 1 gr.

Wyraźnie zyskują także funt szterling i frank szwajcarski. Najmniejszą zmianę notuje euro, którego kurs rośnie o niespełna pół grosza.

Analiza dnia na rynku głównych walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6878 zł wobec 3,6767 zł w środę. To wzrost o 0,0111 zł, czyli 1,11 gr. Amerykańska waluta notuje największy wzrost spośród analizowanych walut.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2530 zł, podczas gdy w środę było to 4,2481 zł. Oznacza to wzrost o 0,0049 zł, czyli 0,49 gr. Wspólna waluta lekko umacnia się wobec złotego, ale jej wzrost jest najmniejszy spośród analizowanych walut.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6093 zł wobec 4,6030 zł w środę. To wzrost o 0,0063 zł, czyli 0,63 gr. Szwajcarska waluta powraca do wzrostów po środowej korekcie.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9284 zł, podczas gdy w środę było to 4,9219 zł. Oznacza to wzrost o 0,0065 zł, czyli 0,65 gr. Brytyjska waluta notuje drugi największy wzrost spośród głównych walut.

Podsumowanie dnia na rynku głównych walut

USD: +1,11 gr (z 3,6767 zł do 3,6878 zł)

EUR: +0,49 gr (z 4,2481 zł do 4,2530 zł)

CHF: +0,63 gr (z 4,6030 zł do 4,6093 zł)

GBP: +0,65 gr (z 4,9219 zł do 4,9284 zł)

Kursy głównych walut z 11 czerwca 2026 r.

Kursy walut – czwartek, 11 czerwca

dolar – 3,6878 zł

euro – 4,2530 zł

frank szwajcarski – 4,6093 zł

funt szterling – 4,9284 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 10 czerwca

dolar – 3,6767 zł

euro – 4,2481 zł

frank szwajcarski – 4,6030 zł

funt szterling – 4,9219 zł

Kursy walut – wtorek, 9 czerwca

dolar – 3,6671 zł

euro – 4,2359 zł

frank szwajcarski – 4,6042 zł

funt szterling – 4,9069 zł

Kursy walut – poniedziałek, 8 czerwca

dolar – 3,6898 zł

euro – 4,2462 zł

frank szwajcarski – 4,6230 zł

funt szterling – 4,9154 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

Czytaj też:

Złoty odrabia straty. Frank wyraźnie taniejeCzytaj też:

Minister finansów o przyjęciu euro w Polsce. Odwołał się do Niemców