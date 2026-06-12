Dolar leci w dół. Funt i euro też tanieją. Kursy walut 12 czerwca 2026

Piątek przynosi poprawę sytuacji polskiej waluty. Po środowym i czwartkowym osłabieniu dzisiejsze notowania wskazują na umocnienie się złotego wobec dolara, euro oraz funta szterlinga, które tanieją względem czwartkowych notowań. Wyjątkiem pozostaje frank szwajcarski, który jako jedyny notuje wzrost.

Najsilniejszy ruch widoczny jest na dolarze amerykańskim. To właśnie on notuje największy spadek spośród głównych walut, tracąc ponad 1,8 gr. Wyraźnie tanieje również funt szterling. Na drugim biegunie znajduje się frank szwajcarski, którego kurs rośnie o 0,28 gr.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6697 zł wobec 3,6878 zł w czwartek. To spadek o 0,0181 zł, czyli 1,81 gr. Amerykańska waluta notuje największą przecenę spośród analizowanych walut.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2484 zł, podczas gdy w czwartek było to 4,2530 zł. Oznacza to spadek o 0,0046 zł, czyli 0,46 gr. Wspólna waluta lekko osłabia się wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6121 zł wobec 4,6093 zł w czwartek. To wzrost o 0,0028 zł, czyli 0,28 gr. Szwajcarska waluta jako jedyna zyskuje na wartości.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9223 zł, podczas gdy w czwartek było to 4,9284 zł. Oznacza to spadek o 0,0061 zł, czyli 0,61 gr. Brytyjska waluta notuje drugi największy spadek spośród głównych walut.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -1,81 gr (z 3,6878 zł do 3,6697 zł)

EUR: -0,46 gr (z 4,2530 zł do 4,2484 zł)

CHF: +0,28 gr (z 4,6093 zł do 4,6121 zł)

GBP: -0,61 gr (z 4,9284 zł do 4,9223 zł)

Kursy głównych walut z 12 czerwca 2026 r.

Kursy walut – piątek, 12 czerwca

dolar – 3,6697 zł

euro – 4,2484 zł

frank szwajcarski – 4,6121 zł

funt szterling – 4,9223 zł

Kursy w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 11 czerwca

dolar – 3,6878 zł

euro – 4,2530 zł

frank szwajcarski – 4,6093 zł

funt szterling – 4,9284 zł

Kursy walut – środa, 10 czerwca

dolar – 3,6767 zł

euro – 4,2481 zł

frank szwajcarski – 4,6030 zł

funt szterling – 4,9219 zł

Kursy walut – wtorek, 9 czerwca

dolar – 3,6671 zł

euro – 4,2359 zł

frank szwajcarski – 4,6042 zł

funt szterling – 4,9069 zł

Kursy walut – poniedziałek, 8 czerwca

dolar – 3,6898 zł

euro – 4,2462 zł

frank szwajcarski – 4,6230 zł

funt szterling – 4,9154 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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