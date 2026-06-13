Wyraźne zmiany w kursach walut. Dolar i frank w dół, złoty w górę

Miniony tydzień przyniósł sporo zmian na rynku walut. Początek okresu był niekorzystny dla złotego, który wyraźnie osłabił się wobec wszystkich głównych walut. W kolejnych dniach sytuacja była bardziej zmienna, a notowania kilkukrotnie zmieniały kierunek. Ostatecznie końcówka tygodnia przyniosła powrót złotego do formy.

Największym przegranym tygodnia okazał się dolar amerykański, który wyraźnie osłabił się wobec polskiej waluty. Na wartości stracił również frank szwajcarski. Z kolei euro i funt szterling zakończyły tydzień na plusie, choć trzeba zaznaczyć, że skala wzrostów była stosunkowo niewielka.

Największa zmienność widoczna była na dolarze, który rozpoczął tydzień od mocnego wzrostu, by następnie wyraźnie oddać zyski. Funt szterling pozostawał przez większość tygodnia w trendzie wzrostowym i ostatecznie zakończył notowania najwyżej spośród analizowanych walut.

Analiza tygodnia na rynku głównych walut (8–12 czerwca 2026)

Dolar amerykański (USD) – największy spadek tygodnia

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,6898 zł, a zakończył na 3,6697 zł. Łącznie USD potaniał o 2,01 gr. To największa zmiana spośród głównych walut i jednocześnie najlepsza wiadomość dla osób kupujących amerykańską walutę.

Euro (EUR) – praktycznie bez zmian

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2462 zł, a w piątek 4,2484 zł. Oznacza to wzrost o 0,22 gr. Wspólna waluta zakończyła tydzień niemal na tym samym poziomie, pozostając jedną z najbardziej stabilnych walut w zestawieniu.

Frank szwajcarski (CHF) – widoczna zniżka

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6230 zł, a zakończył na 4,6121 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to spadek o 1,09 gr. Szwajcarska waluta przez większość tygodnia pozostawała pod presją, choć końcówka przyniosła lekkie odbicie.

Funt szterling (GBP) – lider wzrostów

Funt zaczął tydzień na 4,9154 zł, a zakończył na 4,9223 zł. Oznacza to wzrost o 0,69 gr. Brytyjska waluta była najmocniejsza spośród analizowanych walut i przez większą część tygodnia systematycznie zyskiwała na wartości.

Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (8–12 czerwca 2026)

USD: -2,01 gr (z 3,6898 zł do 3,6697 zł)

EUR: +0,22 gr (z 4,2462 zł do 4,2484 zł)

CHF: -1,09 gr (z 4,6230 zł do 4,6121 zł)

GBP: +0,69 gr (z 4,9154 zł do 4,9223 zł)

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 8 do 12 czerwca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 12 czerwca

dolar – 3,6697 zł

euro – 4,2484 zł

frank szwajcarski – 4,6121 zł

funt szterling – 4,9223 zł

Kursy walut – czwartek, 11 czerwca

dolar – 3,6878 zł

euro – 4,2530 zł

frank szwajcarski – 4,6093 zł

funt szterling – 4,9284 zł

Kursy walut – środa, 10 czerwca

dolar – 3,6767 zł

euro – 4,2481 zł

frank szwajcarski – 4,6030 zł

funt szterling – 4,9219 zł

Kursy walut – wtorek, 9 czerwca

dolar – 3,6671 zł

euro – 4,2359 zł

frank szwajcarski – 4,6042 zł

funt szterling – 4,9069 zł

Kursy walut – poniedziałek, 8 czerwca

dolar – 3,6898 zł

euro – 4,2462 zł

frank szwajcarski – 4,6230 zł

funt szterling – 4,9154 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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