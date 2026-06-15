Leć do kantoru. Dolar, euro, frank i funt wyraźnie tanieją

Już piątkowe notowania przyniosły poprawę sytuacji polskiej waluty, ale poniedziałek to prawdziwy triumf złotego. Dolar, euro, frank szwajcarski oraz funt szterling tanieją względem notowań z końca ubiegłego tygodnia.

Najsilniejszy ruch zniżkowy widoczny jest na funcie szterlingu. Brytyjska waluta traci ponad 1,1 gr, zdobywając tym samym poniedziałkowy tytuł lidera spadków.

Niewiele mniej traci dolar. Amerykańska waluta także mocno tanieje. Cena 1 dolara spada bowiem o ponad 1 gr. Najmniejszą zmianę notuje frank szwajcarski, którego kurs obniża się jedynie symbolicznie o 0,03 gr.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6588 zł wobec 3,6697 zł w piątek. To spadek o 0,0109 zł, czyli 1,09 gr. Amerykańska waluta wyraźnie osłabia się wobec złotego.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2447 zł, podczas gdy w piątek było to 4,2484 zł. Oznacza to spadek o 0,0037 zł, czyli 0,37 gr. Wspólna waluta lekko traci na wartości względem polskiej waluty.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6118 zł wobec 4,6121 zł w piątek. To spadek o 0,0003 zł, czyli 0,03 gr. Jest to najmniejsza zmiana spośród głównych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9111 zł, podczas gdy w piątek było to 4,9223 zł. Oznacza to spadek o 0,0112 zł, czyli 1,12 gr. Brytyjska waluta notuje największą przecenę dnia.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -1,09 gr (z 3,6697 zł do 3,6588 zł)

EUR: -0,37 gr (z 4,2484 zł do 4,2447 zł)

CHF: -0,03 gr (z 4,6121 zł do 4,6118 zł)

GBP: -1,12 gr (z 4,9223 zł do 4,9111 zł)

Kursy głównych walut z 15 czerwca 2026 r.

Kursy walut – poniedziałek, 15 czerwca

dolar – 3,6588 zł

euro – 4,2447 zł

frank szwajcarski – 4,6118 zł

funt szterling – 4,9111 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 12 czerwca

dolar – 3,6697 zł

euro – 4,2484 zł

frank szwajcarski – 4,6121 zł

funt szterling – 4,9223 zł

Kursy walut – czwartek, 11 czerwca

dolar – 3,6878 zł

euro – 4,2530 zł

frank szwajcarski – 4,6093 zł

funt szterling – 4,9284 zł

Kursy walut – środa, 10 czerwca

dolar – 3,6767 zł

euro – 4,2481 zł

frank szwajcarski – 4,6030 zł

funt szterling – 4,9219 zł

Kursy walut – wtorek, 9 czerwca

dolar – 3,6671 zł

euro – 4,2359 zł

frank szwajcarski – 4,6042 zł

funt szterling – 4,9069 zł

Kursy walut – poniedziałek, 8 czerwca

dolar – 3,6898 zł

euro – 4,2462 zł

frank szwajcarski – 4,6230 zł

funt szterling – 4,9154 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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