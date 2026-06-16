Złoty triumfuje nad frankiem. Dolar, euro i funt minimalnie drożeją

Wtorek przynosi wyraźne uspokojenie nastrojów na rynku walut. Po mocnym początku tygodnia złoty nieco oddaje część zysków wobec euro, dolara i funta szterlinga. Co warto zaznaczyć, spadki mają charakter kosmetyczny.

Najsilniejszy ruch widoczny jest dziś na franku szwajcarskim, który wyraźnie tanieje wobec złotego – szwajcarska waluta traci prawie 0,8 gr na 1 franku.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6589 zł wobec 3,6588 zł w poniedziałek. To wzrost o 0,0001 zł, czyli 0,01 gr. Amerykańska waluta pozostaje praktycznie bez zmian.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2462 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 4,2447 zł. Oznacza to wzrost o 0,0015 zł, czyli 0,15 gr. Wspólna waluta lekko umacnia się wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6042 zł wobec 4,6118 zł w poniedziałek. To spadek o 0,0076 zł, czyli 0,76 gr. Szwajcarska waluta wyraźnie traci na wartości i jest najsłabsza spośród głównych walut tego dnia.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9115 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 4,9111 zł. Oznacza to wzrost o 0,0004 zł, czyli 0,04 gr. Brytyjska waluta pozostaje stabilna, bez istotnych zmian.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +0,01 gr (z 3,6588 zł do 3,6589 zł)

EUR: +0,15 gr (z 4,2447 zł do 4,2462 zł)

CHF: -0,76 gr (z 4,6118 zł do 4,6042 zł)

GBP: +0,04 gr (z 4,9111 zł do 4,9115 zł)

Kursy głównych walut z 16 czerwca 2026 r.

Kursy walut – wtorek, 16 czerwca

dolar – 3,6589 zł

euro – 4,2462 zł

frank szwajcarski – 4,6042 zł

funt szterling – 4,9115 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 15 czerwca

dolar – 3,6588 zł

euro – 4,2447 zł

frank szwajcarski – 4,6118 zł

funt szterling – 4,9111 zł

Ceny głównych walut w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 12 czerwca

dolar – 3,6697 zł

euro – 4,2484 zł

frank szwajcarski – 4,6121 zł

funt szterling – 4,9223 zł

Kursy walut – czwartek, 11 czerwca

dolar – 3,6878 zł

euro – 4,2530 zł

frank szwajcarski – 4,6093 zł

funt szterling – 4,9284 zł

Kursy walut – środa, 10 czerwca

dolar – 3,6767 zł

euro – 4,2481 zł

frank szwajcarski – 4,6030 zł

funt szterling – 4,9219 zł

Kursy walut – wtorek, 9 czerwca

dolar – 3,6671 zł

euro – 4,2359 zł

frank szwajcarski – 4,6042 zł

funt szterling – 4,9069 zł

Kursy walut – poniedziałek, 8 czerwca

dolar – 3,6898 zł

euro – 4,2462 zł

frank szwajcarski – 4,6230 zł

funt szterling – 4,9154 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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