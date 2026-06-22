Czarny poniedziałek dla złotego. Drożeją wszystkie główne waluty

To nie jest dobry początek tygodnia dla polskiej waluty. Poniedziałkowe notowania przynoszą niewielkie osłabienie złotego wobec wszystkich głównych walut.
Największą zmianę obserwujemy na dolarze amerykańskim, który umacnia się względem złotego najmocniej spośród analizowanych walut. Za jednego dolara trzeba dziś zapłacić o ponad 1 gr więcej niż w piątek.
Drożeją również euro i funt, choć skala wzrostów nie jest tak duża jak w przypadku dolara. Na drugim biegunie znajduje się frank szwajcarski, który notuje dziś najmniejszą zmianę.
Analiza dnia na rynku walut
Dolar amerykański (USD)
Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7282 zł wobec 3,7162 zł w piątek. To wzrost o 0,0120 zł, czyli 1,20 gr. Amerykańska waluta wyraźnie zyskuje wobec złotego i notuje największy wzrost spośród głównych walut.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,2693 zł, podczas gdy w piątek było to 4,2604 zł. Oznacza to wzrost o 0,0089 zł, czyli 0,89 gr. Wspólna waluta umacnia się wobec złotego, choć skala ruchu pozostaje umiarkowana.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6145 zł wobec 4,6118 zł w piątek. To wzrost o 0,0027 zł, czyli 0,27 gr. Szwajcarska waluta lekko zyskuje na wartości, pozostając jednocześnie najbardziej stabilną spośród analizowanych walut.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 4,9234 zł, podczas gdy w piątek było to 4,9176 zł. Oznacza to wzrost o 0,0058 zł, czyli 0,58 gr. Brytyjska waluta umacnia się wobec złotego, choć zmiana nie ma charakteru gwałtownego.
Podsumowanie dnia na rynku walut
- USD: +1,20 gr (z 3,7162 zł do 3,7282 zł)
- EUR: +0,89 gr (z 4,2604 zł do 4,2693 zł)
- CHF: +0,27 gr (z 4,6118 zł do 4,6145 zł)
- GBP: +0,58 gr (z 4,9176 zł do 4,9234 zł)
Kursy głównych walut z 22 czerwca 2026 r.
Kursy walut – poniedziałek, 22 czerwca
- dolar – 3,7282 zł
- euro – 4,2693 zł
- frank szwajcarski – 4,6145 zł
- funt szterling – 4,9234 zł
Notowania w zeszłym tygodniu
Kursy walut – piątek, 19 czerwca
- dolar – 3,7162 zł
- euro – 4,2604 zł
- frank szwajcarski – 4,6118 zł
- funt szterling – 4,9176 zł
Kursy walut – czwartek, 18 czerwca
- dolar – 3,7072 zł
- euro – 4,2568 zł
- frank szwajcarski – 4,6199 zł
- funt szterling – 4,9101 zł
Kursy walut – środa, 17 czerwca
- dolar – 3,6542 zł
- euro – 4,2396 zł
- frank szwajcarski – 4,6143 zł
- funt szterling – 4,9027 zł
Kursy walut – wtorek, 16 czerwca
- dolar – 3,6589 zł
- euro – 4,2462 zł
- frank szwajcarski – 4,6042 zł
- funt szterling – 4,9115 zł
Kursy walut – poniedziałek, 15 czerwca
- dolar – 3,6588 zł
- euro – 4,2447 zł
- frank szwajcarski – 4,6118 zł
- funt szterling – 4,9111 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
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