Czarny poniedziałek dla złotego. Drożeją wszystkie główne waluty

To nie jest dobry początek tygodnia dla polskiej waluty. Poniedziałkowe notowania przynoszą niewielkie osłabienie złotego wobec wszystkich głównych walut.

Największą zmianę obserwujemy na dolarze amerykańskim, który umacnia się względem złotego najmocniej spośród analizowanych walut. Za jednego dolara trzeba dziś zapłacić o ponad 1 gr więcej niż w piątek.

Drożeją również euro i funt, choć skala wzrostów nie jest tak duża jak w przypadku dolara. Na drugim biegunie znajduje się frank szwajcarski, który notuje dziś najmniejszą zmianę.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7282 zł wobec 3,7162 zł w piątek. To wzrost o 0,0120 zł, czyli 1,20 gr. Amerykańska waluta wyraźnie zyskuje wobec złotego i notuje największy wzrost spośród głównych walut.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2693 zł, podczas gdy w piątek było to 4,2604 zł. Oznacza to wzrost o 0,0089 zł, czyli 0,89 gr. Wspólna waluta umacnia się wobec złotego, choć skala ruchu pozostaje umiarkowana.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6145 zł wobec 4,6118 zł w piątek. To wzrost o 0,0027 zł, czyli 0,27 gr. Szwajcarska waluta lekko zyskuje na wartości, pozostając jednocześnie najbardziej stabilną spośród analizowanych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9234 zł, podczas gdy w piątek było to 4,9176 zł. Oznacza to wzrost o 0,0058 zł, czyli 0,58 gr. Brytyjska waluta umacnia się wobec złotego, choć zmiana nie ma charakteru gwałtownego.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +1,20 gr (z 3,7162 zł do 3,7282 zł)

EUR: +0,89 gr (z 4,2604 zł do 4,2693 zł)

CHF: +0,27 gr (z 4,6118 zł do 4,6145 zł)

GBP: +0,58 gr (z 4,9176 zł do 4,9234 zł)

Kursy głównych walut z 22 czerwca 2026 r.

Kursy walut – poniedziałek, 22 czerwca

dolar – 3,7282 zł

euro – 4,2693 zł

frank szwajcarski – 4,6145 zł

funt szterling – 4,9234 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 19 czerwca

dolar – 3,7162 zł

euro – 4,2604 zł

frank szwajcarski – 4,6118 zł

funt szterling – 4,9176 zł

Kursy walut – czwartek, 18 czerwca

dolar – 3,7072 zł

euro – 4,2568 zł

frank szwajcarski – 4,6199 zł

funt szterling – 4,9101 zł

Kursy walut – środa, 17 czerwca

dolar – 3,6542 zł

euro – 4,2396 zł

frank szwajcarski – 4,6143 zł

funt szterling – 4,9027 zł

Kursy walut – wtorek, 16 czerwca

dolar – 3,6589 zł

euro – 4,2462 zł

frank szwajcarski – 4,6042 zł

funt szterling – 4,9115 zł

Kursy walut – poniedziałek, 15 czerwca

dolar – 3,6588 zł

euro – 4,2447 zł

frank szwajcarski – 4,6118 zł

funt szterling – 4,9111 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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