Złoty pod kreską. Ceny głównych walut wystrzeliły

Poniedziałkowe osłabienie złotego było tylko rozgrzewką przed wtorkowym tąpnięciem. Wtorkowe notowania przynoszą dalsze pogorszenie sytuacji polskiej waluty. Złoty traci wigor wobec głównych walut, a skala wzrostów jest dziś znacznie większa niż dzień wcześniej.
Najsilniej umacnia się funt szterling, za którego trzeba zapłacić dziś ponad 4 gr więcej niż w poniedziałek. To zdecydowany król wtorkowych zwyżek.
Wyraźnie drożeją również dolar amerykański i frank szwajcarski. Najmniejszy wzrost notuje euro, choć także ono wyraźnie zyskuje wobec złotego.
Analiza dnia na rynku walut
Dolar amerykański (USD)
Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7554 zł wobec 3,7282 zł w poniedziałek. To wzrost o 0,0272 zł, czyli 2,72 gr. Amerykańska waluta wyraźnie umacnia się wobec złotego i notuje drugi największy wzrost spośród analizowanych walut.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,2842 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 4,2693 zł. Oznacza to wzrost o 0,0149 zł, czyli 1,49 gr. Wspólna waluta również drożeje, warto jednak zaznaczyć, że skala wzrostu jest najmniejsza spośród głównych walut.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6371 zł wobec 4,6145 zł w poniedziałek. To wzrost o 0,0226 zł, czyli 2,26 gr. Szwajcarska waluta wyraźnie zyskuje na wartości, potwierdzając utrzymującą się słabość złotego.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 4,9646 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 4,9234 zł. Oznacza to wzrost o 0,0412 zł, czyli 4,12 gr. Brytyjska waluta umacnia się najmocniej spośród głównych walut i notuje zdecydowanie największy ruch dnia, niebezpiecznie zbliżając się do granicy 5 zł za 1 funta.
Podsumowanie dnia na rynku walut
- USD: +2,72 gr (z 3,7282 zł do 3,7554 zł)
- EUR: +1,49 gr (z 4,2693 zł do 4,2842 zł)
- CHF: +2,26 gr (z 4,6145 zł do 4,6371 zł)
- GBP: +4,12 gr (z 4,9234 zł do 4,9646 zł)
Kursy głównych walut z 23 czerwca 2026 r.
Kursy walut – wtorek, 23 czerwca
- dolar – 3,7554 zł
- euro – 4,2842 zł
- frank szwajcarski – 4,6371 zł
- funt szterling – 4,9646 zł
Notowania w tym tygodniu
Kursy walut – poniedziałek, 22 czerwca
- dolar – 3,7282 zł
- euro – 4,2693 zł
- frank szwajcarski – 4,6145 zł
- funt szterling – 4,9234 zł
Notowania w zeszłym tygodniu
Kursy walut – piątek, 19 czerwca
- dolar – 3,7162 zł
- euro – 4,2604 zł
- frank szwajcarski – 4,6118 zł
- funt szterling – 4,9176 zł
Kursy walut – czwartek, 18 czerwca
- dolar – 3,7072 zł
- euro – 4,2568 zł
- frank szwajcarski – 4,6199 zł
- funt szterling – 4,9101 zł
Kursy walut – środa, 17 czerwca
- dolar – 3,6542 zł
- euro – 4,2396 zł
- frank szwajcarski – 4,6143 zł
- funt szterling – 4,9027 zł
Kursy walut – wtorek, 16 czerwca
- dolar – 3,6589 zł
- euro – 4,2462 zł
- frank szwajcarski – 4,6042 zł
- funt szterling – 4,9115 zł
Kursy walut – poniedziałek, 15 czerwca
- dolar – 3,6588 zł
- euro – 4,2447 zł
- frank szwajcarski – 4,6118 zł
- funt szterling – 4,9111 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
Czytaj też:
Stracony dysk z kryptowalutą za 920 mln $. Przepis jak ograć klęskęCzytaj też:
Polacy nieufni wobec kryptowalut. Te liczby mówią wszystko