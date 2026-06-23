Złoty pod kreską. Ceny głównych walut wystrzeliły

Poniedziałkowe osłabienie złotego było tylko rozgrzewką przed wtorkowym tąpnięciem. Wtorkowe notowania przynoszą dalsze pogorszenie sytuacji polskiej waluty. Złoty traci wigor wobec głównych walut, a skala wzrostów jest dziś znacznie większa niż dzień wcześniej.

Najsilniej umacnia się funt szterling, za którego trzeba zapłacić dziś ponad 4 gr więcej niż w poniedziałek. To zdecydowany król wtorkowych zwyżek.

Wyraźnie drożeją również dolar amerykański i frank szwajcarski. Najmniejszy wzrost notuje euro, choć także ono wyraźnie zyskuje wobec złotego.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7554 zł wobec 3,7282 zł w poniedziałek. To wzrost o 0,0272 zł, czyli 2,72 gr. Amerykańska waluta wyraźnie umacnia się wobec złotego i notuje drugi największy wzrost spośród analizowanych walut.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2842 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 4,2693 zł. Oznacza to wzrost o 0,0149 zł, czyli 1,49 gr. Wspólna waluta również drożeje, warto jednak zaznaczyć, że skala wzrostu jest najmniejsza spośród głównych walut.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6371 zł wobec 4,6145 zł w poniedziałek. To wzrost o 0,0226 zł, czyli 2,26 gr. Szwajcarska waluta wyraźnie zyskuje na wartości, potwierdzając utrzymującą się słabość złotego.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9646 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 4,9234 zł. Oznacza to wzrost o 0,0412 zł, czyli 4,12 gr. Brytyjska waluta umacnia się najmocniej spośród głównych walut i notuje zdecydowanie największy ruch dnia, niebezpiecznie zbliżając się do granicy 5 zł za 1 funta.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +2,72 gr (z 3,7282 zł do 3,7554 zł)

EUR: +1,49 gr (z 4,2693 zł do 4,2842 zł)

CHF: +2,26 gr (z 4,6145 zł do 4,6371 zł)

GBP: +4,12 gr (z 4,9234 zł do 4,9646 zł)

Kursy głównych walut z 23 czerwca 2026 r.

Kursy walut – wtorek, 23 czerwca

dolar – 3,7554 zł

euro – 4,2842 zł

frank szwajcarski – 4,6371 zł

funt szterling – 4,9646 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 22 czerwca

dolar – 3,7282 zł

euro – 4,2693 zł

frank szwajcarski – 4,6145 zł

funt szterling – 4,9234 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 19 czerwca

dolar – 3,7162 zł

euro – 4,2604 zł

frank szwajcarski – 4,6118 zł

funt szterling – 4,9176 zł

Kursy walut – czwartek, 18 czerwca

dolar – 3,7072 zł

euro – 4,2568 zł

frank szwajcarski – 4,6199 zł

funt szterling – 4,9101 zł

Kursy walut – środa, 17 czerwca

dolar – 3,6542 zł

euro – 4,2396 zł

frank szwajcarski – 4,6143 zł

funt szterling – 4,9027 zł

Kursy walut – wtorek, 16 czerwca

dolar – 3,6589 zł

euro – 4,2462 zł

frank szwajcarski – 4,6042 zł

funt szterling – 4,9115 zł

Kursy walut – poniedziałek, 15 czerwca

dolar – 3,6588 zł

euro – 4,2447 zł

frank szwajcarski – 4,6118 zł

funt szterling – 4,9111 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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