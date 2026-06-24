Złoty traci formę. Cena dolara wystrzeliła, frank i funt też mocno w górę

Środa nie przynosi złotemu wytchnienia. Po słabym początku tygodnia i wyraźnym wtorkowym osłabieniu polska waluta nadal traci wobec wszystkich głównych walut, choć tempo wzrostów jest nieco mniejsze niż dzień wcześniej.

Najmocniej drożeje dolar amerykański, za którego trzeba zapłacić dziś ponad 2 gr więcej niż we wtorek. Wyraźnie umacniają się również frank szwajcarski i funt szterling. Najspokojniej zachowuje się euro, które notuje jedynie symboliczny wzrost.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7756 zł wobec 3,7554 zł we wtorek. To wzrost o 0,0202 zł, czyli 2,02 gr. Amerykańska waluta ponownie umacnia się wobec złotego i notuje największy wzrost spośród głównych walut.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2864 zł, podczas gdy we wtorek było to 4,2842 zł. Oznacza to wzrost o 0,0022 zł, czyli 0,22 gr. Wspólna waluta pozostaje stabilna, a jej umocnienie wobec złotego ma charakter kosmetyczny.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6526 zł wobec 4,6371 zł we wtorek. To wzrost o 0,0155 zł, czyli 1,55 gr. Szwajcarska waluta kontynuuje wzrosty i pozostaje jedną z najmocniejszych walut wobec złotego.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9810 zł, podczas gdy we wtorek było to 4,9646 zł. Oznacza to wzrost o 0,0164 zł, czyli 1,64 gr. Brytyjska waluta ponownie drożeje i zbliża się do psychologicznej granicy 5 zł za 1 funta.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +2,02 gr (z 3,7554 zł do 3,7756 zł)

EUR: +0,22 gr (z 4,2842 zł do 4,2864 zł)

CHF: +1,55 gr (z 4,6371 zł do 4,6526 zł)

GBP: +1,64 gr (z 4,9646 zł do 4,9810 zł)

Kursy głównych walut z 24 czerwca 2026 r.

Kursy walut – środa, 24 czerwca

dolar – 3,7756 zł

euro – 4,2864 zł

frank szwajcarski – 4,6526 zł

funt szterling – 4,9810 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 23 czerwca

dolar – 3,7554 zł

euro – 4,2842 zł

frank szwajcarski – 4,6371 zł

funt szterling – 4,9646 zł

Kursy walut – poniedziałek, 22 czerwca

dolar – 3,7282 zł

euro – 4,2693 zł

frank szwajcarski – 4,6145 zł

funt szterling – 4,9234 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 19 czerwca

dolar – 3,7162 zł

euro – 4,2604 zł

frank szwajcarski – 4,6118 zł

funt szterling – 4,9176 zł

Kursy walut – czwartek, 18 czerwca

dolar – 3,7072 zł

euro – 4,2568 zł

frank szwajcarski – 4,6199 zł

funt szterling – 4,9101 zł

Kursy walut – środa, 17 czerwca

dolar – 3,6542 zł

euro – 4,2396 zł

frank szwajcarski – 4,6143 zł

funt szterling – 4,9027 zł

Kursy walut – wtorek, 16 czerwca

dolar – 3,6589 zł

euro – 4,2462 zł

frank szwajcarski – 4,6042 zł

funt szterling – 4,9115 zł

Kursy walut – poniedziałek, 15 czerwca

dolar – 3,6588 zł

euro – 4,2447 zł

frank szwajcarski – 4,6118 zł

funt szterling – 4,9111 zł.

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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