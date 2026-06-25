Złoty wraca do formy. Dolar, frank i funt lecą w dół

Osoby planujące zakup walut mogą dziś odetchnąć z ulgą. Czwartek przynosi długo wyczekiwane wytchnienie dla polskiej waluty. Po trzech dniach wyraźnych wzrostów głównych walut złoty odzyskuje część strat wobec dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego i funta szterlinga. Jedynie euro notuje dziś niewielki wzrost.

Największy ruch obserwujemy na funcie szterlingu, który tanieje o ponad pół grosza względem środy. Spadki notują także dolar i frank szwajcarski. Na przeciwnym biegunie znajduje się euro, które symbolicznie umacnia się wobec złotego.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7720 zł wobec 3,7756 zł w środę. To spadek o 0,0036 zł, czyli 0,36 gr. Amerykańska waluta lekko traci na wartości, oddając część wcześniejszych wzrostów.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2878 zł, podczas gdy w środę było to 4,2864 zł. Oznacza to wzrost o 0,0014 zł, czyli 0,14 gr. Wspólna waluta pozostaje stabilna, a zmiana ma charakter kosmetyczny.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6516 zł wobec 4,6526 zł w środę. To spadek o 0,0010 zł, czyli 0,10 gr. Szwajcarska waluta pozostaje blisko najwyższych poziomów z tego tygodnia, jednak notuje lekką korektę.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9754 zł, podczas gdy w środę było to 4,9810 zł. Oznacza to spadek o 0,0056 zł, czyli 0,56 gr. Brytyjska waluta tanieje najmocniej spośród głównych walut, oddalając się od psychologicznej granicy 5 zł za 1 funta.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -0,36 gr (z 3,7756 zł do 3,7720 zł)

EUR: +0,14 gr (z 4,2864 zł do 4,2878 zł)

CHF: -0,10 gr (z 4,6526 zł do 4,6516 zł)

GBP: -0,56 gr (z 4,9810 zł do 4,9754 zł)

Kursy głównych walut z 25 czerwca 2026 r.

Kursy walut – czwartek, 25 czerwca

dolar – 3,7720 zł

euro – 4,2878 zł

frank szwajcarski – 4,6516 zł

funt szterling – 4,9754 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 24 czerwca

dolar – 3,7756 zł

euro – 4,2864 zł

frank szwajcarski – 4,6526 zł

funt szterling – 4,9810 zł

Kursy walut – wtorek, 23 czerwca

dolar – 3,7554 zł

euro – 4,2842 zł

frank szwajcarski – 4,6371 zł

funt szterling – 4,9646 zł

Kursy walut – poniedziałek, 22 czerwca

dolar – 3,7282 zł

euro – 4,2693 zł

frank szwajcarski – 4,6145 zł

funt szterling – 4,9234 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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