Złoty wraca do wysokiej formy. Główne waluty w odwrocie

Piątek przynosi kolejne dobre informacje – złoty odrabia straty z początku tygodnia. Po czwartkowym odbiciu polska waluta nadal umacnia się wobec wszystkich głównych walut. Tanieją dolar amerykański, euro, frank szwajcarski i funt szterling.
Największy ruch obserwujemy na dolarze amerykańskim, który tanieje o ponad 1 grosz względem czwartku. Wyraźnie spada również kurs funta szterlinga. Najmniejszą zmianę notuje frank szwajcarski, który traci zaledwie 0,05 gr.
Analiza dnia na rynku walut
Dolar amerykański (USD)
Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7599 zł wobec 3,7720 zł w czwartek. To spadek o 0,0121 zł, czyli 1,21 gr. Amerykańska waluta notuje największą przecenę spośród głównych walut, co oznacza dalsze umocnienie złotego.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,2869 zł, podczas gdy w czwartek było to 4,2878 zł. Oznacza to spadek o 0,0009 zł, czyli 0,09 gr. Wspólna waluta pozostaje stabilna, a zmiana ma jedynie kosmetyczny charakter.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6511 zł wobec 4,6516 zł w czwartek. To spadek o 0,0005 zł, czyli 0,05 gr. Szwajcarska waluta pozostaje praktycznie bez zmian i notuje najmniejszy ruch spośród głównych walut.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 4,9695 zł, podczas gdy w czwartek było to 4,9754 zł. Oznacza to spadek o 0,0059 zł, czyli 0,59 gr. Brytyjska waluta kontynuuje spadki i oddala się od granicy 5 zł za jednego funta.
Podsumowanie dnia na rynku walut
- USD: -1,21 gr (z 3,7720 zł do 3,7599 zł)
- EUR: -0,09 gr (z 4,2878 zł do 4,2869 zł)
- CHF: -0,05 gr (z 4,6516 zł do 4,6511 zł)
- GBP: -0,59 gr (z 4,9754 zł do 4,9695 zł)
Kursy głównych walut z 26 czerwca 2026 r.
Kursy walut – piątek, 26 czerwca
- dolar – 3,7599 zł
- euro – 4,2869 zł
- frank szwajcarski – 4,6511 zł
- funt szterling – 4,9695 zł
Notowania w tym tygodniu
Kursy walut – czwartek, 25 czerwca
- dolar – 3,7720 zł
- euro – 4,2878 zł
- frank szwajcarski – 4,6516 zł
- funt szterling – 4,9754 zł
Kursy walut – środa, 24 czerwca
- dolar – 3,7756 zł
- euro – 4,2864 zł
- frank szwajcarski – 4,6526 zł
- funt szterling – 4,9810 zł
Kursy walut – wtorek, 23 czerwca
- dolar – 3,7554 zł
- euro – 4,2842 zł
- frank szwajcarski – 4,6371 zł
- funt szterling – 4,9646 zł
Kursy walut – poniedziałek, 22 czerwca
- dolar – 3,7282 zł
- euro – 4,2693 zł
- frank szwajcarski – 4,6145 zł
- funt szterling – 4,9234 zł
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FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.