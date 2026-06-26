Złoty wraca do wysokiej formy. Główne waluty w odwrocie

Piątek przynosi kolejne dobre informacje – złoty odrabia straty z początku tygodnia. Po czwartkowym odbiciu polska waluta nadal umacnia się wobec wszystkich głównych walut. Tanieją dolar amerykański, euro, frank szwajcarski i funt szterling.

Największy ruch obserwujemy na dolarze amerykańskim, który tanieje o ponad 1 grosz względem czwartku. Wyraźnie spada również kurs funta szterlinga. Najmniejszą zmianę notuje frank szwajcarski, który traci zaledwie 0,05 gr.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7599 zł wobec 3,7720 zł w czwartek. To spadek o 0,0121 zł, czyli 1,21 gr. Amerykańska waluta notuje największą przecenę spośród głównych walut, co oznacza dalsze umocnienie złotego.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2869 zł, podczas gdy w czwartek było to 4,2878 zł. Oznacza to spadek o 0,0009 zł, czyli 0,09 gr. Wspólna waluta pozostaje stabilna, a zmiana ma jedynie kosmetyczny charakter.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6511 zł wobec 4,6516 zł w czwartek. To spadek o 0,0005 zł, czyli 0,05 gr. Szwajcarska waluta pozostaje praktycznie bez zmian i notuje najmniejszy ruch spośród głównych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9695 zł, podczas gdy w czwartek było to 4,9754 zł. Oznacza to spadek o 0,0059 zł, czyli 0,59 gr. Brytyjska waluta kontynuuje spadki i oddala się od granicy 5 zł za jednego funta.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -1,21 gr (z 3,7720 zł do 3,7599 zł)

EUR: -0,09 gr (z 4,2878 zł do 4,2869 zł)

CHF: -0,05 gr (z 4,6516 zł do 4,6511 zł)

GBP: -0,59 gr (z 4,9754 zł do 4,9695 zł)

Kursy głównych walut z 26 czerwca 2026 r.

Kursy walut – piątek, 26 czerwca

dolar – 3,7599 zł

euro – 4,2869 zł

frank szwajcarski – 4,6511 zł

funt szterling – 4,9695 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 25 czerwca

dolar – 3,7720 zł

euro – 4,2878 zł

frank szwajcarski – 4,6516 zł

funt szterling – 4,9754 zł

Kursy walut – środa, 24 czerwca

dolar – 3,7756 zł

euro – 4,2864 zł

frank szwajcarski – 4,6526 zł

funt szterling – 4,9810 zł

Kursy walut – wtorek, 23 czerwca

dolar – 3,7554 zł

euro – 4,2842 zł

frank szwajcarski – 4,6371 zł

funt szterling – 4,9646 zł

Kursy walut – poniedziałek, 22 czerwca

dolar – 3,7282 zł

euro – 4,2693 zł

frank szwajcarski – 4,6145 zł

funt szterling – 4,9234 zł

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