Złoty kończy tydzień pod kreską. Wszystkie główne waluty wyraźnie droższe

Choć końcówka tygodnia przyniosła odbicie złotego, to jednak miniony tydzień był wyjątkowo wymagający dla polskiej waluty. Poniedziałek rozpoczął się wyraźnym osłabieniem złotego wobec wszystkich głównych walut. Ich największe wzrosty przypadły na wtorek i środę. Dopiero w czwartek i piątek złoty zaczął odrabiać część strat, jednak skala odbicia okazała się zbyt mała, by odwrócić tygodniowy trend.

Największym zwycięzcą tygodnia okazał się funt szterling, który umocnił się wobec złotego o ponad 4,5 grosza. Wyraźnie zyskały również frank szwajcarski i dolar amerykański. Najmniejszy wzrost odnotowało euro, które przez cały tydzień pozostawało najbardziej stabilną z głównych walut.

Z kolei największa zmienność widoczna była na dolarze i funcie. Obie waluty mocno zyskały w pierwszej części tygodnia, a następnie oddały część wzrostów podczas dwóch ostatnich sesji. Frank szwajcarski systematycznie umacniał się niemal przez cały tydzień, natomiast euro poruszało się w najwęższym zakresie.

Analiza tygodnia na rynku głównych walut (22–26 czerwca 2026)

Dolar amerykański (USD) – wyraźny wzrost

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,7282 zł, a zakończył na 3,7599 zł. Łącznie amerykańska waluta podrożała o 3,17 gr. Dolar zakończył tydzień z trzecim największym wzrostem spośród analizowanych walut.

Euro (EUR) – najmniejsza zmiana

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2693 zł, a w piątek 4,2869 zł. Oznacza to wzrost o 1,76 gr. Wspólna waluta zakończyła tydzień na wyższym poziomie, jednak jej zmienność była najmniejsza spośród głównych walut.

Frank szwajcarski (CHF) – mocne umocnienie

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6145 zł, a zakończył na 4,6511 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to wzrost o 3,66 gr. Największe wzrosty przypadły na pierwszą połowę tygodnia, natomiast końcówka przyniosła jedynie niewielką korektę.

Funt szterling (GBP) – lider wzrostów

Funt rozpoczął tydzień na poziomie 4,9234 zł, a zakończył na 4,9695 zł. Oznacza to wzrost o 4,61 gr. Brytyjska waluta była najmocniejsza spośród analizowanych i przez większość tygodnia systematycznie umacniała się wobec złotego, zbliżając się do psychologicznej granicy 5 zł za jednego funta.

Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (22–26 czerwca 2026)

USD: +3,17 gr (z 3,7282 zł do 3,7599 zł)

EUR: +1,76 gr (z 4,2693 zł do 4,2869 zł)

CHF: +3,66 gr (z 4,6145 zł do 4,6511 zł)

GBP: +4,61 gr (z 4,9234 zł do 4,9695 zł)

Notowania dzień po dniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 22 do 26 czerwca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 26 czerwca

dolar – 3,7599 zł

euro – 4,2869 zł

frank szwajcarski – 4,6511 zł

funt szterling – 4,9695 zł

Kursy walut – czwartek, 25 czerwca

dolar – 3,7720 zł

euro – 4,2878 zł

frank szwajcarski – 4,6516 zł

funt szterling – 4,9754 zł

Kursy walut – środa, 24 czerwca

dolar – 3,7756 zł

euro – 4,2864 zł

frank szwajcarski – 4,6526 zł

funt szterling – 4,9810 zł

Kursy walut – wtorek, 23 czerwca

dolar – 3,7554 zł

euro – 4,2842 zł

frank szwajcarski – 4,6371 zł

funt szterling – 4,9646 zł

Kursy walut – poniedziałek, 22 czerwca

dolar – 3,7282 zł

euro – 4,2693 zł

frank szwajcarski – 4,6145 zł

funt szterling – 4,9234 zł

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