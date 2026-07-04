Nagły zwrot na rynku walut. Dolar tanieje, funt niemal po 5 zł

Przełom czerwca i lipca na rynku głównych walut był adekwatny do aktualnej aury za oknem – czasem słońce, czasem deszcz. Początek tygodnia należał do walut, które umacniały się wobec złotego. W drugiej połowie tygodnia sytuacja zaczęła się jednak odwracać i polska waluta zaczęła odrabiać straty. Dolar amerykański i euro wyraźnie oddały wcześniejsze wzrosty, podczas gdy frank szwajcarski i funt szterling utrzymały wysokie poziomy.

Największym zwycięzcą tygodnia okazał się funt szterling, który umocnił się wobec złotego o blisko 3 grosze. Wyraźnie zyskał również frank szwajcarski.

Z kolei największym przegranym był dolar amerykański, który potaniał o ponad 2 grosze. Euro zakończyło tydzień praktycznie bez zmian.

Największa zmienność widoczna była na dolarze i funcie. Dolar po wzrostach z początku tygodnia wyraźnie osłabił się podczas dwóch ostatnich sesji.

Funt natomiast przez większość tygodnia pozostawał w trendzie wzrostowym i w czwartek przekroczył granicę 5 zł, by w piątek zakończyć notowania tuż poniżej tego poziomu.

Analiza tygodnia na rynku głównych walut (29 czerwca – 3 lipca 2026)

Dolar amerykański (USD) – największy spadek tygodnia

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,7636 zł, a zakończył na 3,7420 zł. Łącznie amerykańska waluta potaniała o 2,16 gr. To największy spadek spośród głównych walut i najlepsza wiadomość dla osób kupujących dolary.

Euro (EUR) – niemal bez zmian

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2890 zł, a w piątek 4,2857 zł. Oznacza to spadek o 0,33 gr. Wspólna waluta przez cały tydzień pozostawała stabilna, a wahania kursu miały niewielką skalę.

Frank szwajcarski (CHF) – umiarkowany wzrost

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6516 zł, a zakończył na 4,6629 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to wzrost o 1,13 gr. Największe wzrosty przypadły na drugą połowę tygodnia, dzięki czemu szwajcarska waluta zakończyła notowania najwyżej od kilku dni.

Funt szterling (GBP) – lider wzrostów

Funt rozpoczął tydzień na poziomie 4,9707 zł, a zakończył na 4,9994 zł. Oznacza to wzrost o 2,87 gr. Brytyjska waluta była najmocniejsza spośród analizowanych. W czwartek przekroczyła poziom 5 zł za jednego funta, a tydzień zakończyła zaledwie ułamek grosza poniżej tej granicy.

Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (29 czerwca – 3 lipca 2026)

USD: -2,16 gr (z 3,7636 zł do 3,7420 zł)

EUR: -0,33 gr (z 4,2890 zł do 4,2857 zł)

CHF: +1,13 gr (z 4,6516 zł do 4,6629 zł)

GBP: +2,87 gr (z 4,9707 zł do 4,9994 zł)

Notowania dzień po dniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 29 czerwca do 3 lipca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 3 lipca

dolar – 3,7420 zł

euro – 4,2857 zł

frank szwajcarski – 4,6629 zł

funt szterling – 4,9994 zł

Kursy walut – czwartek, 2 lipca

dolar – 3,7568 zł

euro – 4,2905 zł

frank szwajcarski – 4,6715 zł

funt szterling – 5,0181 zł

Kursy walut – środa, 1 lipca

dolar – 3,7708 zł

euro – 4,2976 zł

frank szwajcarski – 4,6566 zł

funt szterling – 4,9952 zł

Kursy walut – wtorek, 30 czerwca

dolar – 3,7708 zł

euro – 4,2963 zł

frank szwajcarski – 4,6585 zł

funt szterling – 4,9887 zł

Kursy walut – poniedziałek, 29 czerwca

dolar – 3,7636 zł

euro – 4,2890 zł

frank szwajcarski – 4,6516 zł

funt szterling – 4,9707 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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