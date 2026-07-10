Czarny piątek dla złotego. Ceny głównych walut wprost eksplodowały

To nie jest udane zakończenie tygodnia dla polskiej waluty. Piątkowe notowania NBP pokazują wyraźne osłabienie złotego wobec wszystkich czterech najważniejszych walut. W przeciwieństwie do wcześniejszych, kosmetycznych zmian tym razem wzrosty są już wyraźnie odczuwalne i sięgają od ponad 3 do niemal 5 groszy.

Najmocniej podrożał frank szwajcarski i to on przejmuje tytuł piątkowego króla zwyżek. Niewiele mniej zyskały funt szterling i euro. Dolar również wyraźnie umocnił się wobec złotego.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,8025 zł wobec 3,7692 zł w czwartek. To wzrost o 0,0333 zł, czyli 3,33 gr. Amerykańska waluta wyraźnie umacnia się wobec złotego, odrabiając wcześniejsze spadki.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3465 zł, podczas gdy w czwartek było to 4,3069 zł. Oznacza to wzrost o 0,0396 zł, czyli 3,96 gr. Wspólna waluta wyraźnie zyskuje, a złoty traci wobec euro niemal 4 grosze.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,7157 zł wobec 4,6702 zł dzień wcześniej. To wzrost o 0,0455 zł, czyli 4,55 gr. Jest to największy wzrost spośród głównych walut, co potwierdza wyraźne umocnienie franka.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0994 zł, podczas gdy w czwartek było to 5,0553 zł. Oznacza to wzrost o 0,0441 zł, czyli 4,41 gr. Brytyjska waluta ponownie przekracza poziom 5 zł i wyraźnie umacnia się wobec polskiej waluty.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +3,33 gr (z 3,7692 zł do 3,8025 zł)

EUR: +3,96 gr (z 4,3069 zł do 4,3465 zł)

CHF: +4,55 gr (z 4,6702 zł do 4,7157 zł)

GBP: +4,41 gr (z 5,0553 zł do 5,0994 zł)

Kursy głównych walut z 10 lipca 2026 r.

Kursy walut – piątek, 10 lipca

dolar – 3,8025 zł

euro – 4,3465 zł

frank szwajcarski – 4,7157 zł

funt szterling – 5,0994 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 9 lipca

dolar – 3,7692 zł

euro – 4,3069 zł

frank szwajcarski – 4,6702 zł

funt szterling – 5,0553 zł

Kursy walut – środa, 8 lipca

dolar – 3,7755 zł

euro – 4,3080 zł

frank szwajcarski – 4,6740 zł

funt szterling – 5,0365 zł

Kursy walut – wtorek, 7 lipca

dolar – 3,7573 zł

euro – 4,2938 zł

frank szwajcarski – 4,6596 zł

funt szterling – 5,0314 zł

Kursy walut – poniedziałek, 6 lipca

dolar – 3,7540 zł

euro – 4,2872 zł

frank szwajcarski – 4,6610 zł

funt szterling – 5,0069 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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