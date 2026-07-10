Czarny piątek dla złotego. Ceny głównych walut wprost eksplodowały

To nie jest udane zakończenie tygodnia dla polskiej waluty. Piątkowe notowania NBP pokazują wyraźne osłabienie złotego wobec wszystkich czterech najważniejszych walut. W przeciwieństwie do wcześniejszych, kosmetycznych zmian tym razem wzrosty są już wyraźnie odczuwalne i sięgają od ponad 3 do niemal 5 groszy.
Najmocniej podrożał frank szwajcarski i to on przejmuje tytuł piątkowego króla zwyżek. Niewiele mniej zyskały funt szterling i euro. Dolar również wyraźnie umocnił się wobec złotego.
Analiza dnia na rynku walut
Dolar amerykański (USD)
Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,8025 zł wobec 3,7692 zł w czwartek. To wzrost o 0,0333 zł, czyli 3,33 gr. Amerykańska waluta wyraźnie umacnia się wobec złotego, odrabiając wcześniejsze spadki.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,3465 zł, podczas gdy w czwartek było to 4,3069 zł. Oznacza to wzrost o 0,0396 zł, czyli 3,96 gr. Wspólna waluta wyraźnie zyskuje, a złoty traci wobec euro niemal 4 grosze.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,7157 zł wobec 4,6702 zł dzień wcześniej. To wzrost o 0,0455 zł, czyli 4,55 gr. Jest to największy wzrost spośród głównych walut, co potwierdza wyraźne umocnienie franka.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 5,0994 zł, podczas gdy w czwartek było to 5,0553 zł. Oznacza to wzrost o 0,0441 zł, czyli 4,41 gr. Brytyjska waluta ponownie przekracza poziom 5 zł i wyraźnie umacnia się wobec polskiej waluty.
Podsumowanie dnia na rynku walut
- USD: +3,33 gr (z 3,7692 zł do 3,8025 zł)
- EUR: +3,96 gr (z 4,3069 zł do 4,3465 zł)
- CHF: +4,55 gr (z 4,6702 zł do 4,7157 zł)
- GBP: +4,41 gr (z 5,0553 zł do 5,0994 zł)
Kursy głównych walut z 10 lipca 2026 r.
Kursy walut – piątek, 10 lipca
- dolar – 3,8025 zł
- euro – 4,3465 zł
- frank szwajcarski – 4,7157 zł
- funt szterling – 5,0994 zł
Notowania w tym tygodniu
Kursy walut – czwartek, 9 lipca
- dolar – 3,7692 zł
- euro – 4,3069 zł
- frank szwajcarski – 4,6702 zł
- funt szterling – 5,0553 zł
Kursy walut – środa, 8 lipca
- dolar – 3,7755 zł
- euro – 4,3080 zł
- frank szwajcarski – 4,6740 zł
- funt szterling – 5,0365 zł
Kursy walut – wtorek, 7 lipca
- dolar – 3,7573 zł
- euro – 4,2938 zł
- frank szwajcarski – 4,6596 zł
- funt szterling – 5,0314 zł
Kursy walut – poniedziałek, 6 lipca
- dolar – 3,7540 zł
- euro – 4,2872 zł
- frank szwajcarski – 4,6610 zł
- funt szterling – 5,0069 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
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