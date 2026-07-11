Złoty dostał mocny cios. Funt przekroczył 5 zł i nie zwalnia

Drugi tydzień lipca przyniósł wyraźne osłabienie złotego. Początek tygodnia był w miarę spokojny, a kursy głównych walut poruszały się w ograniczonych przedziałach. W kolejnych dniach sytuacja zaczęła się jednak zmieniać, a końcówka tygodnia przyniosła mocniejsze wzrosty notowań dolara, euro, franka szwajcarskiego i funta szterlinga.

Królem tygodnia został funt szterling, który zyskał wobec złotego ponad 9 groszy i zakończył tydzień powyżej poziomu 5,09 zł. Mocne wzrosty zanotowały również euro i frank szwajcarski. Dolar tym razem zanotował najniższe wzrosty spośród analizowanych walut.

Analiza tygodnia na rynku głównych walut (6–10 lipca 2026)

Dolar amerykański (USD) – solidny wzrost

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,7540 zł, a zakończył na 3,8025 zł. Oznacza to wzrost o 4,85 gr. Amerykańska waluta przez większość tygodnia pozostawała stabilna, jednak końcówka tygodnia przyniosła wyraźne umocnienie dolara.

Euro (EUR) – mocna końcówka tygodnia

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2872 zł, a w piątek 4,3465 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to wzrost o 5,93 gr. Wspólna waluta rozpoczęła tydzień spokojnie, ale w drugiej połowie tygodnia wyraźnie zyskała wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF) – wyraźne umocnienie

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6610 zł, a zakończył na 4,7157 zł. Oznacza to wzrost o 5,47 gr. Szwajcarska waluta również wyraźnie podrożała.

Funt szterling (GBP) – największy wzrost tygodnia

Funt rozpoczął tydzień na poziomie 5,0069 zł, a zakończył na 5,0994 zł. Oznacza to wzrost aż o 9,25 gr. Brytyjska waluta była zdecydowanym liderem wzrostów. Cena funta utrzymywała się przez cały tydzień powyżej poziomu 5 zł.

Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (6–10 lipca 2026)

USD: +4,85 gr (z 3,7540 zł do 3,8025 zł)

EUR: +5,93 gr (z 4,2872 zł do 4,3465 zł)

CHF: +5,47 gr (z 4,6610 zł do 4,7157 zł)

GBP: +9,25 gr (z 5,0069 zł do 5,0994 zł)

Notowania dzień po dniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 6 do 10 lipca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 10 lipca

dolar – 3,8025 zł

euro – 4,3465 zł

frank szwajcarski – 4,7157 zł

funt szterling – 5,0994 zł

Kursy walut – czwartek, 9 lipca

dolar – 3,7692 zł

euro – 4,3069 zł

frank szwajcarski – 4,6702 zł

funt szterling – 5,0553 zł

Kursy walut – środa, 8 lipca

dolar – 3,7755 zł

euro – 4,3080 zł

frank szwajcarski – 4,6740 zł

funt szterling – 5,0365 zł

Kursy walut – wtorek, 7 lipca

dolar – 3,7573 zł

euro – 4,2938 zł

frank szwajcarski – 4,6596 zł

funt szterling – 5,0314 zł

Kursy walut – poniedziałek, 6 lipca

dolar – 3,7540 zł

euro – 4,2872 zł

frank szwajcarski – 4,6610 zł

funt szterling – 5,0069 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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