Złoty dostał mocny cios. Funt przekroczył 5 zł i nie zwalnia

Drugi tydzień lipca przyniósł wyraźne osłabienie złotego. Początek tygodnia był w miarę spokojny, a kursy głównych walut poruszały się w ograniczonych przedziałach. W kolejnych dniach sytuacja zaczęła się jednak zmieniać, a końcówka tygodnia przyniosła mocniejsze wzrosty notowań dolara, euro, franka szwajcarskiego i funta szterlinga.
Królem tygodnia został funt szterling, który zyskał wobec złotego ponad 9 groszy i zakończył tydzień powyżej poziomu 5,09 zł. Mocne wzrosty zanotowały również euro i frank szwajcarski. Dolar tym razem zanotował najniższe wzrosty spośród analizowanych walut.
Analiza tygodnia na rynku głównych walut (6–10 lipca 2026)
Dolar amerykański (USD) – solidny wzrost
Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,7540 zł, a zakończył na 3,8025 zł. Oznacza to wzrost o 4,85 gr. Amerykańska waluta przez większość tygodnia pozostawała stabilna, jednak końcówka tygodnia przyniosła wyraźne umocnienie dolara.
Euro (EUR) – mocna końcówka tygodnia
Euro w poniedziałek kosztowało 4,2872 zł, a w piątek 4,3465 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to wzrost o 5,93 gr. Wspólna waluta rozpoczęła tydzień spokojnie, ale w drugiej połowie tygodnia wyraźnie zyskała wobec złotego.
Frank szwajcarski (CHF) – wyraźne umocnienie
Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6610 zł, a zakończył na 4,7157 zł. Oznacza to wzrost o 5,47 gr. Szwajcarska waluta również wyraźnie podrożała.
Funt szterling (GBP) – największy wzrost tygodnia
Funt rozpoczął tydzień na poziomie 5,0069 zł, a zakończył na 5,0994 zł. Oznacza to wzrost aż o 9,25 gr. Brytyjska waluta była zdecydowanym liderem wzrostów. Cena funta utrzymywała się przez cały tydzień powyżej poziomu 5 zł.
Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (6–10 lipca 2026)
- USD: +4,85 gr (z 3,7540 zł do 3,8025 zł)
- EUR: +5,93 gr (z 4,2872 zł do 4,3465 zł)
- CHF: +5,47 gr (z 4,6610 zł do 4,7157 zł)
- GBP: +9,25 gr (z 5,0069 zł do 5,0994 zł)
Notowania dzień po dniu
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 6 do 10 lipca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 10 lipca
- dolar – 3,8025 zł
- euro – 4,3465 zł
- frank szwajcarski – 4,7157 zł
- funt szterling – 5,0994 zł
Kursy walut – czwartek, 9 lipca
- dolar – 3,7692 zł
- euro – 4,3069 zł
- frank szwajcarski – 4,6702 zł
- funt szterling – 5,0553 zł
Kursy walut – środa, 8 lipca
- dolar – 3,7755 zł
- euro – 4,3080 zł
- frank szwajcarski – 4,6740 zł
- funt szterling – 5,0365 zł
Kursy walut – wtorek, 7 lipca
- dolar – 3,7573 zł
- euro – 4,2938 zł
- frank szwajcarski – 4,6596 zł
- funt szterling – 5,0314 zł
Kursy walut – poniedziałek, 6 lipca
- dolar – 3,7540 zł
- euro – 4,2872 zł
- frank szwajcarski – 4,6610 zł
- funt szterling – 5,0069 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
Czytaj też:
Nagły zwrot na rynku walut. Dolar tanieje, funt niemal po 5 zł Czytaj też:
NBP znów na zakupach. „Ciułamy to złoto”