Złoty odrabia straty. Ceny głównych walut w dół

Po słabym zakończeniu ubiegłego tygodnia polska waluta odrabia straty. Poniedziałkowe notowania NBP pokazują spadek kursów wszystkich czterech głównych walut. Tym razem ruch jest wyraźny i obejmuje zarówno dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego, jak i funta szterlinga.

Najmocniej potaniał frank szwajcarski, który stracił ponad 3 grosze względem piątkowego kursu. Niewiele mniejsze spadki zanotowały funt szterling i euro. Dolar również osłabił się wobec złotego, choć jego przecena była najmniejsza spośród analizowanych walut.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7846 zł wobec 3,8025 zł w piątek. To spadek o 0,0179 zł, czyli 1,79 gr. Amerykańska waluta traci wobec złotego, oddając część piątkowych wzrostów.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3281 zł, podczas gdy w piątek było to 4,3465 zł. Oznacza to spadek o 0,0184 zł, czyli 1,84 gr. Wspólna waluta rozpoczęła tydzień niżej, co oznacza umocnienie złotego wobec euro.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6826 zł wobec 4,7157 zł w piątek. To spadek o 0,0331 zł, czyli 3,31 gr. Szwajcarska waluta zanotowała największą przecenę spośród głównych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0692 zł, podczas gdy w piątek było to 5,0994 zł. Oznacza to spadek o 0,0302 zł, czyli 3,02 gr. Brytyjska waluta pozostaje powyżej poziomu 5 zł, jednak wyraźnie osłabiła się względem złotego.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -1,79 gr (z 3,8025 zł do 3,7846 zł)

EUR: -1,84 gr (z 4,3465 zł do 4,3281 zł)

CHF: -3,31 gr (z 4,7157 zł do 4,6826 zł)

GBP: -3,02 gr (z 5,0994 zł do 5,0692 zł)

Kursy głównych walut z 13 lipca 2026 r.

Kursy walut – poniedziałek, 13 lipca

dolar – 3,7846 zł

euro – 4,3281 zł

frank szwajcarski – 4,6826 zł

funt szterling – 5,0692 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 10 lipca

dolar – 3,8025 zł

euro – 4,3465 zł

frank szwajcarski – 4,7157 zł

funt szterling – 5,0994 zł

Kursy walut – czwartek, 9 lipca

dolar – 3,7692 zł

euro – 4,3069 zł

frank szwajcarski – 4,6702 zł

funt szterling – 5,0553 zł

Kursy walut – środa, 8 lipca

dolar – 3,7755 zł

euro – 4,3080 zł

frank szwajcarski – 4,6740 zł

funt szterling – 5,0365 zł

Kursy walut – wtorek, 7 lipca

dolar – 3,7573 zł

euro – 4,2938 zł

frank szwajcarski – 4,6596 zł

funt szterling – 5,0314 zł

Kursy walut – poniedziałek, 6 lipca

dolar – 3,7540 zł

euro – 4,2872 zł

frank szwajcarski – 4,6610 zł

funt szterling – 5,0069 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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