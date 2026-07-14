Złoty osłabł. Dolar odbija po spadku, funt znów podrożał

Wtorkowe notowania NBP pokazują niewielkie osłabienie polskiej waluty. Po poniedziałkowym odbiciu złoty oddaje część zysków, a kursy wszystkich czterech najważniejszych walut poszły w górę. Ruchy nie są jednak tak dynamiczne jak podczas wcześniejszych sesji.

Najmocniej zyskał dolar amerykański, który podrożał o ponad 2 grosze. Podobną skalę wzrostu zanotował funt szterling. Euro również lekko wzrosło, natomiast frank szwajcarski pozostał praktycznie stabilny, notując jedynie kosmetyczną zmianę.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,8076 zł wobec 3,7846 zł w poniedziałek. To wzrost o 0,0230 zł, czyli 2,30 gr. Amerykańska waluta zanotowała największy wzrost spośród analizowanych walut i odrobiła część poniedziałkowych spadków.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3407 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 4,3281 zł. Oznacza to wzrost o 0,0126 zł, czyli 1,26 gr. Wspólna waluta lekko umocniła się wobec złotego, jednak pozostaje poniżej poziomu z końcówki ubiegłego tygodnia.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6861 zł wobec 4,6826 zł w poniedziałek. To wzrost o 0,0035 zł, czyli 0,35 gr. Szwajcarska waluta praktycznie nie zmieniła swojej wartości i pozostaje najbardziej stabilna spośród głównych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0926 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 5,0692 zł. Oznacza to wzrost o 0,0234 zł, czyli 2,34 gr. Brytyjska waluta wyraźnie odbiła i twardo trzyma poziom powyżej 5 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +2,30 gr (z 3,7846 zł do 3,8076 zł)

EUR: +1,26 gr (z 4,3281 zł do 4,3407 zł)

CHF: +0,35 gr (z 4,6826 zł do 4,6861 zł)

GBP: +2,34 gr (z 5,0692 zł do 5,0926 zł)

Kursy głównych walut z 14 lipca 2026 r.

Kursy walut – wtorek, 14 lipca

dolar – 3,8076 zł

euro – 4,3407 zł

frank szwajcarski – 4,6861 zł

funt szterling – 5,0926 zł

Kursy z tego tygodnia

Kursy walut – poniedziałek, 13 lipca

dolar – 3,7846 zł euro – 4,3281 zł frank szwajcarski – 4,6826 zł funt szterling – 5,0692 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 10 lipca

dolar – 3,8025 zł

euro – 4,3465 zł

frank szwajcarski – 4,7157 zł

funt szterling – 5,0994 zł

Kursy walut – czwartek, 9 lipca

dolar – 3,7692 zł

euro – 4,3069 zł

frank szwajcarski – 4,6702 zł

funt szterling – 5,0553 zł

Kursy walut – środa, 8 lipca

dolar – 3,7755 zł

euro – 4,3080 zł

frank szwajcarski – 4,6740 zł

funt szterling – 5,0365 zł

Kursy walut – wtorek, 7 lipca

dolar – 3,7573 zł

euro – 4,2938 zł

frank szwajcarski – 4,6596 zł

funt szterling – 5,0314 zł

Kursy walut – poniedziałek, 6 lipca

dolar – 3,7540 zł

euro – 4,2872 zł

frank szwajcarski – 4,6610 zł

funt szterling – 5,0069 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

Czytaj też:

Złoty dostał mocny cios. Funt przekroczył 5 zł i nie zwalnia Czytaj też:

NBP znów na zakupach. „Ciułamy to złoto”