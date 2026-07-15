Złoty wraca do gry. Na rynku widać wyraźną tendencję

Środowe notowania NBP przynoszą poprawę sytuacji polskiej waluty. Po wtorkowym osłabieniu złoty odrabia straty, a kursy wszystkich czterech najważniejszych walut spadły. Najmocniej tracą dolar amerykański oraz funt szterling.

Dolar potaniał niemal o 2 grosze, a funt oddał ponad 1,8 grosza względem wtorkowego kursu. Euro i frank szwajcarski również znalazły się niżej, choć skala zmian była nieco mniejsza.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7879 zł wobec 3,8076 zł we wtorek. To spadek o 0,0197 zł, czyli 1,97 gr. Amerykańska waluta zanotowała największą przecenę spośród analizowanych walut i oddała część wcześniejszych wzrostów.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3275 zł, podczas gdy we wtorek było to 4,3407 zł. Oznacza to spadek o 0,0132 zł, czyli 1,32 gr. Wspólna waluta osłabiła się wobec złotego, a kurs wrócił poniżej poziomu 4,33 zł.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6764 zł wobec 4,6861 zł we wtorek. To spadek o 0,0097 zł, czyli 0,97 gr. Szwajcarska waluta potaniała najmniej spośród głównych walut, pozostając relatywnie stabilna.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0745 zł, podczas gdy we wtorek było to 5,0926 zł. Oznacza to spadek o 0,0181 zł, czyli 1,81 gr. Brytyjska waluta straciła część wcześniejszych wzrostów, ale nadal utrzymuje się powyżej poziomu 5 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -1,97 gr (z 3,8076 zł do 3,7879 zł)

EUR: -1,32 gr (z 4,3407 zł do 4,3275 zł)

CHF: -0,97 gr (z 4,6861 zł do 4,6764 zł)

GBP: -1,81 gr (z 5,0926 zł do 5,0745 zł)

Kursy głównych walut z 15 lipca 2026 r.

Kursy walut – środa, 15 lipca

dolar – 3,7879 zł

euro – 4,3275 zł

frank szwajcarski – 4,6764 zł

funt szterling – 5,0745 zł

Kursy z tego tygodnia

Kursy walut – wtorek, 14 lipca

dolar – 3,8076 zł

euro – 4,3407 zł

frank szwajcarski – 4,6861 zł

funt szterling – 5,0926 zł

Kursy walut – poniedziałek, 13 lipca

dolar – 3,7846 zł

euro – 4,3281 zł

frank szwajcarski – 4,6826 zł

funt szterling – 5,0692 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 10 lipca

dolar – 3,8025 zł

euro – 4,3465 zł

frank szwajcarski – 4,7157 zł

funt szterling – 5,0994 zł

Kursy walut – czwartek, 9 lipca

dolar – 3,7692 zł

euro – 4,3069 zł

frank szwajcarski – 4,6702 zł

funt szterling – 5,0553 zł

Kursy walut – środa, 8 lipca

dolar – 3,7755 zł

euro – 4,3080 zł

frank szwajcarski – 4,6740 zł

funt szterling – 5,0365 zł

Kursy walut – wtorek, 7 lipca

dolar – 3,7573 zł

euro – 4,2938 zł

frank szwajcarski – 4,6596 zł

funt szterling – 5,0314 zł

Kursy walut – poniedziałek, 6 lipca

dolar – 3,7540 zł

euro – 4,2872 zł

frank szwajcarski – 4,6610 zł

funt szterling – 5,0069 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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