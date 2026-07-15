Złoty wraca do gry. Na rynku widać wyraźną tendencję

Środowe notowania NBP przynoszą poprawę sytuacji polskiej waluty. Po wtorkowym osłabieniu złoty odrabia straty, a kursy wszystkich czterech najważniejszych walut spadły. Najmocniej tracą dolar amerykański oraz funt szterling.
Dolar potaniał niemal o 2 grosze, a funt oddał ponad 1,8 grosza względem wtorkowego kursu. Euro i frank szwajcarski również znalazły się niżej, choć skala zmian była nieco mniejsza.
Analiza dnia na rynku walut
Dolar amerykański (USD)
Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7879 zł wobec 3,8076 zł we wtorek. To spadek o 0,0197 zł, czyli 1,97 gr. Amerykańska waluta zanotowała największą przecenę spośród analizowanych walut i oddała część wcześniejszych wzrostów.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,3275 zł, podczas gdy we wtorek było to 4,3407 zł. Oznacza to spadek o 0,0132 zł, czyli 1,32 gr. Wspólna waluta osłabiła się wobec złotego, a kurs wrócił poniżej poziomu 4,33 zł.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6764 zł wobec 4,6861 zł we wtorek. To spadek o 0,0097 zł, czyli 0,97 gr. Szwajcarska waluta potaniała najmniej spośród głównych walut, pozostając relatywnie stabilna.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 5,0745 zł, podczas gdy we wtorek było to 5,0926 zł. Oznacza to spadek o 0,0181 zł, czyli 1,81 gr. Brytyjska waluta straciła część wcześniejszych wzrostów, ale nadal utrzymuje się powyżej poziomu 5 zł.
Podsumowanie dnia na rynku walut
- USD: -1,97 gr (z 3,8076 zł do 3,7879 zł)
- EUR: -1,32 gr (z 4,3407 zł do 4,3275 zł)
- CHF: -0,97 gr (z 4,6861 zł do 4,6764 zł)
- GBP: -1,81 gr (z 5,0926 zł do 5,0745 zł)
Kursy głównych walut z 15 lipca 2026 r.
Kursy walut – środa, 15 lipca
- dolar – 3,7879 zł
- euro – 4,3275 zł
- frank szwajcarski – 4,6764 zł
- funt szterling – 5,0745 zł
Kursy z tego tygodnia
Kursy walut – wtorek, 14 lipca
- dolar – 3,8076 zł
- euro – 4,3407 zł
- frank szwajcarski – 4,6861 zł
- funt szterling – 5,0926 zł
Kursy walut – poniedziałek, 13 lipca
- dolar – 3,7846 zł
- euro – 4,3281 zł
- frank szwajcarski – 4,6826 zł
- funt szterling – 5,0692 zł
Notowania w zeszłym tygodniu
Kursy walut – piątek, 10 lipca
- dolar – 3,8025 zł
- euro – 4,3465 zł
- frank szwajcarski – 4,7157 zł
- funt szterling – 5,0994 zł
Kursy walut – czwartek, 9 lipca
- dolar – 3,7692 zł
- euro – 4,3069 zł
- frank szwajcarski – 4,6702 zł
- funt szterling – 5,0553 zł
Kursy walut – środa, 8 lipca
- dolar – 3,7755 zł
- euro – 4,3080 zł
- frank szwajcarski – 4,6740 zł
- funt szterling – 5,0365 zł
Kursy walut – wtorek, 7 lipca
- dolar – 3,7573 zł
- euro – 4,2938 zł
- frank szwajcarski – 4,6596 zł
- funt szterling – 5,0314 zł
Kursy walut – poniedziałek, 6 lipca
- dolar – 3,7540 zł
- euro – 4,2872 zł
- frank szwajcarski – 4,6610 zł
- funt szterling – 5,0069 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
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