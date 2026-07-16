Dolar na deskach, złoty kontynuuje swój rajd. Jedna waluta wciąż się broni

Po środowym umocnieniu polska waluta utrzymała dobrą passę wobec większości głównych walut, choć nie wszystkich. Dolar amerykański ponownie potaniał, a niewielkie spadki zanotowały także euro i frank szwajcarski.

Wyjątkiem okazał się funt szterling, który wyraźnie zyskał i ponownie przekroczył poziom 5,10 zł.

Największy ruch dnia dotyczył właśnie brytyjskiej waluty. Funt podrożał o blisko 3 grosze, podczas gdy zmiany pozostałych walut były zdecydowanie mniejsze, a w przypadku franka niemal kosmetyczne.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7731 zł wobec 3,7879 zł w środę. To spadek o 0,0148 zł, czyli 1,48 gr. Amerykańska waluta kontynuuje spadki i jest dziś najsłabsza spośród analizowanych walut.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3262 zł, podczas gdy w środę było to 4,3275 zł. Oznacza to spadek o 0,0013 zł, czyli 0,13 gr. Wspólna waluta praktycznie nie zmieniła swojej wartości, pozostając blisko środowego poziomu.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6760 zł wobec 4,6764 zł w środę. To spadek o 0,0004 zł, czyli 0,04 gr. Zmiana ma wyłącznie symboliczny charakter i potwierdza stabilizację kursu franka.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,1014 zł, podczas gdy w środę było to 5,0745 zł. Oznacza to wzrost o 0,0269 zł, czyli 2,69 gr. Brytyjska waluta zanotowała zdecydowanie największy ruch dnia i ponownie przekroczyła poziom 5,10 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -1,48 gr (z 3,7879 zł do 3,7731 zł)

EUR: -0,13 gr (z 4,3275 zł do 4,3262 zł)

CHF: -0,04 gr (z 4,6764 zł do 4,6760 zł)

GBP: +2,69 gr (z 5,0745 zł do 5,1014 zł)

Kursy głównych walut z 16 lipca 2026 r.

Kursy walut – czwartek, 16 lipca

dolar – 3,7731 zł

euro – 4,3262 zł

frank szwajcarski – 4,6760 zł

funt szterling – 5,1014 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 15 lipca

dolar – 3,7879 zł

euro – 4,3275 zł

frank szwajcarski – 4,6764 zł

funt szterling – 5,0745 zł

Kursy walut – wtorek, 14 lipca

dolar – 3,8076 zł

euro – 4,3407 zł

frank szwajcarski – 4,6861 zł

funt szterling – 5,0926 zł

Kursy walut – poniedziałek, 13 lipca

dolar – 3,7846 zł

euro – 4,3281 zł

frank szwajcarski – 4,6826 zł

funt szterling – 5,0692 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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